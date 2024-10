Spaniens Industrieministerium sagt Stellantis Subventionen in Höhe von 133 Millionen Euro für eine potenzielle Batteriezellenfabrik am Werk Figueruelas bei Saragossa zu. Darüber hinaus erhöht das Ministerium den Zuschuss für die PowerCo-Batteriefabrik in Sagunt von 98 auf 152 Millionen Euro. Autobauer Stellantis ist noch in der Entscheidungsphase, ob er neben seinem Autowerk im spanischen Figuerelas bei Saragossa einen Batteriekomplex in Schulterschluss ...

