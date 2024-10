Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch etwas tiefer in die Sitzung gestartet; dabei halten sich die Ausschläge der einzelnen Titel mehrheitlich in engen Grenzen. Der SMI verbleibt wie meist in den vergangenen Wochen im Bereich der Marke von rund 12'000 Punkten. Das Potential der Aktien nach oben scheint derzeit eher begrenzt, angesichts der zunehmenden Eskalation im Nahostkonflikt, der noch ungewissen Auswirkungen des Hurrikans «Milton» ...

