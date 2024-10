Hamburg (ots) -In Deutschland wird es Pink: Zum Weltmädchentag am 11. Oktober werden mit Einbruch der Dämmerung über 50 bekannte Wahrzeichen, Gebäude und Denkmäler in mehr als 20 deutschen Städten um die Wette strahlen. Mit der pinkfarbenen Illuminierung macht die Kinderrechtsorganisation Plan International Deutschland dieses Jahr darauf aufmerksam, wie wichtig Frieden auf der Welt für die Gleichberechtigung von Mädchen ist. Dank der Initiative zahlreicher Unterstützer:innen von Plan International leuchten dieses Jahr unter anderem das "Frauenmuseum Bonn", das "Planetarium Hamburg", das "Stadttheater Ingolstadt", die Baukräne am Marienhof in München, die Seebrücke Sellin auf Rügen, die Autotürme der Autostadt Wolfsburg sowie viele weitere exponierte Stätten in kräftigem Pink."Mädchen zahlen in Kriegen und bewaffneten Konflikten einen hohen Preis", sagt Petra Berner, Vorstandsvorsitzende von Plan International Deutschland. "Viele von ihnen leben mit der ständigen Gefahr, Opfer von Missbrauch und sexualisierter Gewalt zu werden. Gleichzeitig bringen sie deutlich zum Ausdruck, wie wichtig es ihnen ist, dass Friedensgespräche geführt werden - und sie sich in diesen Prozess einbringen können. Das hat unsere aktuelle Umfrage unter fast 10.000 Jugendlichen in Konfliktregionen gezeigt. Mit der Beleuchtungsaktion zum Weltmädchentag wollen wir darum dieses Jahr ein Zeichen für Frieden und Gleichberechtigung setzen."In einigen Städten Deutschlands leuchtet es an gleich mehreren Orten, etwa in Augsburg, Bielefeld, Bochum, Hamburg und Wolfsburg. In vielen der beteiligten Städte finden außerdem Veranstaltungen und Aktionen zum Weltmädchentag statt, begleitend dazu informieren die lokalen Plan-Aktionsgruppen über die Arbeit von Plan International."An über 50 Orten wird es in Deutschland zum Weltmädchentag ein starkes Signal für die Rechte der Mädchen geben", so Petra Berner. "Wir freuen uns sehr, dass sich so viele Städte und Gemeinden beteiligen. Ganz besonders möchte ich unseren ehrenamtlichen Aktionsgruppen danken, die die Beleuchtungen und viele weitere Aktionen zum Weltmädchentag initiiert haben."Seit 2012 setzt Plan International am Weltmädchentag mit der Beleuchtungsaktion ein Zeichen für mehr Chancengleichheit. Auf Initiative der Kinderrechtsorganisation riefen die Vereinten Nationen (UN) im Dezember 2011 den 11. Oktober erstmals als Weltmädchentag aus. Mit welchen Herausforderungen Mädchen und junge Frauen weltweit zu kämpfen haben, zeigt der Weltmädchenbericht "Still we dream", mit dem Plan International dieses Jahr den unterschiedlichen Auswirkungen von bewaffneten Konflikten auf heranwachsende Mädchen und Jungen auf den Grund geht.In folgenden Städten wird es am 11. Oktober in Deutschland leuchten:- Aschaffenburg: Herstallturm- Augsburg: Königsplatz, Rathaustür, Verwaltungsgebäude 1- Bad Godesberg: Redoute- Bad Hönningen: Schloss Arenfels- Bielefeld: Altes Rathaus, Leineweberbrunnen, Kunstforum Herrmann Stenner, Naturkunde-Museum Bielefeld- Bochum: Atrium der BOGESTRA, Atrium der Stadtwerke, Kunstmuseum, Musisches Zentrum der Ruhr-Universität, Schauspielhaus, Technische Hochschule"Georg Agricola"- Bonn: Frauenmuseum Bonn- Buxtehude: Buxtehude Museum für Regionalgeschichte und Kunst- Dresden: Centrum Galerie Dresden- Essen: Stauwehr desBaldeneysees, Burggymnasium Essen, Grillo-Theater, Mariengymnasium Essen-Werden- Gifhorn: Gifhorner Schloss, Hochzeitsmühle "Lady Devorgilla" und Stadthalle- Hamburg: Bäderland Holthusenbad, Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten, Planetarium Hamburg, Haus der Philanthropie von Plan International- Ingolstadt: Herzogskasten, Stadttheater Ingolstadt- Köln: Pylonen des RheinEnergieSTADION, Reiterdenkmal von König Friedrich Wilhelm III auf dem Heumarkt, Reiterdenkmal in Deutz- Leipzig: Pusteblumen-Brunnen auf dem Richard-Wagner-Platz- München: Baukräne am Marienhof, Umadum Riesenrad am Ostbahnhof- Remagen: Friedensmuseum Brücke von Remagen- Reutlingen: Stadthalle Reutlingen- Sellin auf Rügen: Seebrücke Sellin- Wolfsburg: Autotürme der VW-Autostadt, Geschäftsstelle IG Metall,Kulturzentrum Hallen- bad, Rathaus, Scharoun Theater, St. Christophorus Kirche, Wissenschaftsmuseum phaeno- Wuppertal: Neue Kirche in der SophienstraßePressekontakt:Plan International Deutschland e.V., Kommunikation, Bramfelder Str. 70, 22305 HamburgAlexandra Tschacher, Teamleitung Media Relations, Tel. 040 607716-278Barbara Wessel, Pressereferentin, Tel. 040 607716-204, E-Mail: presse@plan.deOriginal-Content von: Plan International Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/18591/5882199