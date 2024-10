Der Abverkauf in China geht weiter - nun trifft die Enttäuschung über das Ausbleiben neuer Stimulus-Maßnahmen nach dem Hang Seng auch die Aktienmärkte in Festlands-China. Peking wird nervös und kündigt daher für Samstag eine Pressekonferenz des Finanzminsters an - dadurch die chinesischen Indizes wieder etwas erholt. An der Wall Street gestern erneut lupenreine KI-Euphorie, wieder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...