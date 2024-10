Leverkusen (ots) -- Aktion "Zukunft braucht Wahrheit" für faktenbasierten Diskurs- Jugendliche entwickeln Lösungen zu wichtigen gesellschaftlichen Themen- Beitrag gegen Anwachsen von Desinformation und PopulismusMit einem deutschlandweiten Recherchewettbewerb wollen Covestro und die Handelsblatt Media Group dazu beitragen, bei Schülerinnen und Schülern die Orientierung an Fakten zu stärken. Unter dem Motto "Zukunft braucht Wahrheit" haben Jugendliche dabei die Gelegenheit, sich mit wichtigen gesellschaftlichen Themen auseinanderzusetzen. Sie können so ihre Kompetenzen zur Bewältigung von Herausforderungen und Gestaltung der Zukunft unter Beweis stellen. Die Aktion richtet sich an die Klassen 10 bis 13 aller Schulformen und läuft bis Ende Januar 2025. Bewerbungen sind ab sofort online möglich unter https://anmeldung.me/zukunftbrauchtwahrheit/.Mit der Initiative wollen Covestro und die Handelsblatt Media Group auch der Zunahme von Desinformation und vereinfachenden populistischen Denkmustern entgegenwirken. "Wahrheit von Lüge unterscheiden, auf Basis von Fakten zu guten Lösungen kommen - dafür müssen jetzt auch und besonders junge Leute stärker sensibilisiert werden", sagt der Covestro-Vorstandsvorsitzende Dr. Markus Steilemann. "Denn alle müssen sehen: Mit vordergründigen Parolen, Schwarz-Weiß-Malerei und Abgrenzung kommt man nicht weiter."Junge Leute können zeigen, was in ihnen steckt"Es ist uns als wissenschaftsbasiertem Unternehmen ein Anliegen, Mut zur Zukunft zu machen", ergänzt Sophie von Saldern, Head of Human Resources bei Covestro. "Der Wettbewerb soll vermitteln, dass mit Wissen, Kreativität und Gemeinschaftsgeist tolle Ideen möglich sind, die etwas bewirken können. Wir möchten die jungen Leute ermutigen: Zeigt, was in Euch steckt. Fortschritt ist machbar."Die Schülerinnen und Schüler können sich mit den Themen Energiewende, Mobilität der Zukunft oder Kreislaufwirtschaft befassen, allein, als Gruppe oder Klasse. Sie sind aufgefordert, Herausforderungen zu beschreiben und Lösungsmöglichkeiten in ihrem lokalen beziehungsweise regionalen Umfeld zu entwickeln. Die Ergebnisse können auf vielfältige Weise - auch unter Einsatz multimedialer Techniken - präsentiert werden.Eine hochkarätige Jury mit Vertretern aus Medien, Wissenschaft, Bildung und Wirtschaft wird die besten Beträge auswählen. In dem Gremium sitzen Covestro-Vorstandschef Markus Steilemann, Peter Brors, stellvertretender Chefredakteur Handelsblatt und Leiter der Holtzbrinck-Schule für Journalismus, Professor Manfred Fischedick als Präsident des Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt, Energie sowie Christine Hauck von der Geschäftsführung des Cornelsen Verlags.Die Gewinnerinnen und Gewinner werden im kommenden Jahr bei einem Schulbesuch mit Steilemann und einem Vertreter der Journalistenschule geehrt. Ihre Beiträge werden veröffentlicht. Außerdem gibt es als Belohnung einen Ausflug nach Berlin zu Meinungsbildnern aus Politik und Medien.Mehr Informationen zum Wettbewerb finden Interessierte unter https://anmeldung.me/zukunftbrauchtwahrheit/Über Covestro:Covestro zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Pressekontakt:Przemyslaw Jedrysik+49 214 6009 7861przemyslaw.jedrysik@covestro.comStefan Paul Mechnig+49 214 6009 3635stefanpaul.mechnig@covestro.comOriginal-Content von: Covestro AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118359/5882256