Die Aktie des Chemie- und Pharmakonzerns Bayer verzeichnet am Mittwoch einen deutlichen Rückgang. Der Kurs fiel unter das September-Tief bei 26,51 Euro. Damit reiht sich Bayer am unteren Ende des DAX ein. Der Kurseinbruch steht mit den jüngsten Entwicklungen in den USA in Zusammenhang. Konkret betrifft dies Rechtsstreitigkeiten über PCB (Polychlorierte Biphenyle). Am Dienstag wurde bekannt, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...