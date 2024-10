Wien (ots) -Zum anhaltenden Fachkräftemangel gesellt sich eine neue Herausforderung: eine sinkende Auftragslage. Marketingexperte Yunus Akkaya weiß, wie beiden Problemen mithilfe professioneller Onlinemarketingstrategien erfolgreich entgegengewirkt werden kann. Mit der YeaMedia GmbH hilft er Unternehmen mit hochwertigen Social-Media-Kampagnen bei der Gewinnung von Mitarbeitern und Neukunden. Hier erfahren Sie, wie die Zusammenarbeit abläuft, was die YeaMedia GmbH von anderen Agenturen unterscheidet und warum Kunden hier kaum Zeit investieren müssen.Sich wandelnde Märkte stellen Unternehmen vor große Herausforderungen: Während Kundenanfragen jahrelang in großer Zahl von selbst eingingen, ist es für Unternehmen nun an der Zeit, sich aktiv um potenzielle Kunden zu bemühen. Weil Kunden heute deutlich besser informiert sind und dazu neigen, verschiedene Dienstleister online zu vergleichen, stellen ein attraktiver Internetauftritt und die digitale Sichtbarkeit wichtige Onlinemaßnahmen dar, die in Zeiten eines Arbeitnehmermarktes ohnehin zum Pflichtprogramm für Unternehmen zählen sollten. Dennoch halten sich gängige Vorurteile gegenüber dem Onlinemarketing in einigen Branchen hartnäckig. "Viele Unternehmen glauben, sie müssten bereits in den sozialen Medien vertreten sein, um erfolgreich mit einer Marketingagentur zusammenarbeiten zu können oder viel Zeit in die Zusammenarbeit investieren", verrät Yunus Akkaya, Geschäftsführer der YeaMedia GmbH. "Zudem denken einige noch immer, dass ihre Zielgruppe von Kunden oder Mitarbeitern auf entsprechenden Onlineplattformen nicht vertreten ist - ein Trugschluss.""Für Unternehmen ist es in der heutigen Zeit wichtiger denn je, ihre Expertise und ihr Angebot in die Sichtbarkeit zu bringen", fährt der Unternehmer fort. Genau dabei steht ihnen Yunus Akkaya zur Seite: Mit der YeaMedia GmbH unterstützt Unternehmen aus dem Handwerk und der Industrie, aber auch Hersteller und Lieferanten dabei, mit ihrer Dienstleistung regional sichtbar und mit einer digitalen Omnipräsenz zum Magneten für Bewerber und Neukunden zu werden. Dabei setzt er vor allem auf hochwertige Social-Media-Kampagnen, die messbar mehr Mitarbeiter und Kunden anziehen. So können seine Kunden nicht nur ihre Personalengpässe bewältigen, sondern profitieren auch von einer florierenden Auftragslage. Mit großer Expertise und langjähriger Erfahrung konnten der Experte und sein Team bereits zahlreichen namhaften Unternehmen aus Österreich zu unternehmerischem Erfolg und langfristigem Wachstum verhelfen.YeaMedia GmbH überzeugt mit Service, Zielgruppenverständnis und ExpertiseMithilfe regelmäßiger Social-Media-Kampagnen bauen Yunus Akkaya und sein Team eine digitale Omnipräsenz für die Unternehmen ihrer Kunden auf, um sie im Gedächtnis potenzieller Interessenten fest zu verankern. Besonders im Bereich der Mitarbeitergewinnung sind diese Onlinemaßnahmen enorm wichtig. Mit dem Eingang der auf diesem Wege generierten Bewerbungen endet die Dienstleistung der YeaMedia GmbH jedoch nicht: So zählt neben der Gestaltung des anschließenden Bewerbungsprozesses mit modernen Methoden, beispielsweise auch die Entwicklung von Webseiten zum Angebot. "Im Gegensatz zu anderen Agenturen erstellen wir für die Veröffentlichung der Stellenanzeigen Karriere- und Angebotsseiten direkt über das Unternehmen unseres Kunden und halten uns im Hintergrund", verrät Yunus Akkaya. "Denn gerade in bestimmten Branchen oder kleineren Orten legen potenzielle Bewerber großen Wert auf Diskretion und machen sich häufig Sorgen um die Sicherheit ihrer Daten, wenn eine Agentur beteiligt ist."Darüber hinaus hebt sich die YeaMedia GmbH durch eine umfassende Expertise und ein tiefgreifendes Zielgruppenverständnis von ihren Wettbewerbern ab. Während andere Agenturen oft mit generischen Vorlagen und standardisierten Texten arbeiten, setzen Yunus Akkaya und sein Team auf eine gezielte und emotionale Zielgruppenansprache. "Es ist wichtig, sich in die potenziellen neuen Mitarbeiter hineinversetzen zu können", erklärt der Geschäftsführer, der aufgrund seiner Tätigkeit im Bereich Kältetechnik für ein Handwerksunternehmen über eine große Marktnähe verfügt. Als IT-Experte kann Yunus Akkaya darüber hinaus die Programmierung und Verknüpfung von API-Schnittstellen für die jeweilige Software des Kundenunternehmens anbieten, die einen direkten Zugang der Bewerbungen ermöglicht.Moderne Ansätze und digitale Prozesse sorgen außerdem dafür, dass sich der Zeitaufwand für die Kunden der YeaMedia GmbH auf einem niedrigen Level bewegt. Nach einem etwa 30-minütigen Onboarding-Termin, der auf ein einstündiges Beratungsgespräch folgt, übernimmt das Team um Yunus Akkaya alle weiteren Schritte, sodass von Kundenseite lediglich Feedback gefordert ist. "Dafür muss sich der Kunde aber nicht aktiv an uns wenden. Vielmehr stellen wir ihm Tabellen zur Verfügung, in denen er sein Feedback ohne großen Zeitaufwand vermerken kann und alle Beteiligten in Echtzeit sehen können, wo es eventuell ein Problem gibt", erklärt Yunus Akkaya. Über ein Portal erhält der Kunde außerdem Zugang zu Vorschauseiten, die für alle Texte, Grafiken und Karriereseiten erstellt werden, bevor diese schließlich online zu finden sind.Yunus Akkaya ist langfristiger Wachstumspartner für verschiedene BranchenAls ausgebildeter Elektro-, IT- und Kältetechniker kennt Yunus Akkaya die Handwerksbranche und ihre Herausforderungen genau. Weil er über die Jahre, die er im Bereich der Kältetechnik tätig war, immer wieder mit den Problemen der zugehörigen Betriebe konfrontiert wurde, beschloss er, die Unternehmen im Bereich der Mitarbeiter- und Neukundengewinnung zu unterstützen. Zu diesem Zweck hat er die YeaMedia GmbH aufgebaut, die seit ihrer Gründung stark gewachsen ist und heute verschiedene Kunden aus den Branchen Handwerk, Produktion, Handel und Industrie betreut. "Wir verstehen uns als langfristiger Branchen- und Wachstumspartner für unsere Kunden: In den meisten Fällen beginnt die Zusammenarbeit mit der Gewinnung neuer Mitarbeiter und fokussiert sich im nächsten Schritt auf die Generierung von Kundenanfragen - bis schließlich so viele Aufträge da sind, dass wieder Mitarbeiter gesucht werden - es ist ein wachsender Kreislauf, bei dem wir unsere Kunden auf ganzer Linie unterstützen", erklärt Yunus Akkaya abschließend.Sie wollen Ihr Unternehmen mithilfe von professioneller Mitarbeiter- und Neukundengewinnung auf Wachstumskurs bringen? Melden Sie sich jetzt bei Yunus Akkaya von der YeaMedia GmbH (https://www.yeamedia.at/) und vereinbaren Sie ein Beratungsgespräch!Pressekontakt:YeaMedia GmbHGeschäftsführer: Yunus Emre AkkayaE-Mail: office@yeamedia.atWebsite: https://www.yeamedia.at/Original-Content von: YeaMedia GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176742/5882500