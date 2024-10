9. Oktober 2024 - Vancouver, Kanada - Mawson Gold Limited ("Mawson" oder das "Unternehmen") (TSXV:MAW) (Frankfurt:MXR) (PINKSHEETS: MWSNF) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mawson-gold-ltd/ - gibt bekannt, dass Southern Cross Gold Ltd. ("Southern Cross Gold" oder "SXG") eine regionale geophysikalische Untersuchung mit induzierter Polarisation ("IP") auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Antimon-Projekt Sunday Creek in Victoria begonnen hat (Abbildung 3).

Höhepunkte:

- Eine groß angelegte geophysikalische Untersuchung mittels induzierter Polarisation (IP") wurde auf dem Projekt Sunday Creek begonnen, um regionale Bohrziele außerhalb des Kernbohrgebiets zu definieren.

- Die IP-Untersuchung erstreckt sich über 12 km2 und deckt 6 km Streich des goldmineralisierten Trends, der sich durch Deiche und alterierte Sedimente auszeichnet, ab, um bedeutende historische Bergbaugebiete einschließlich Tonstal, Leviathan, Consols und Aftermath zu erfassen.

- Die IP-Geophysik ist ein wichtiges Explorationsinstrument bei Sunday Creek, da sie die gold-antimonmineralisierte Wirtssequenz aufgrund der höheren Pyritmenge, die als Halo um die Adersätze und den Haupttrend vorhanden ist, erfolgreich kartiert. Der pyritische Halo ist in den Gebieten um Apollo und Rising Sun bis zu mehreren hundert Metern breit und weist eine nahezu 1:1-Korrelation mit Schalen mit höherer Aufladbarkeit auf (Abbildung 2).

- Frühere regionale Bohrungen, die bis zu 8 km entlang des Streichs des Hauptbohrgebiets bei Sunday Creek durchgeführt wurden, bestätigten das Vorhandensein der gleichen Gesteinsbrekzien und quer verlaufenden hochgradigen goldhaltigen Adern, die derzeit innerhalb der mineralisierten Hauptzone gebohrt werden.

- Vor Ort sind fünf Bohrgeräte im Einsatz, wobei derzeit 22 Diamantbohrlöcher bearbeitet und analysiert werden und weitere 5 Löcher in Arbeit sind.

- Mawson besitzt 96.590.910 Aktien von SXG (48,7 %), was einem Wert von 298,5 Mio. A$ (274,7 Mio. C$) entspricht, basierend auf dem Schlusskurs von SXG am 8. Oktober 2024 AEDT.

Michael Hudson, Interim-CEO und Executive Chairman von Mawson, erklärt: "Während wir mit fünf Bohrgeräten das Kernbohrgebiet auf einem 1,2 km langen Streich zwischen Christina und Apollo bei Sunday Creek ständig erweitern und verfeinern, müssen wir stets die anderen 90 % des 11 km langen mineralisierten Trends im Auge behalten, auf die sich bisher nur ein Bruchteil der Bohrungen konzentriert hat.

"Diese IP-Untersuchung ist zusammen mit früheren Bodenproben und Kartierungen (die mit dem historischen Bergbau übereinstimmen) der nächste Schritt, um den regionalen Trend zu entschlüsseln. Die Untersuchung wird dazu beitragen, Bohrziele für ein sechstes Bohrgerät zu definieren, das für die regionale Exploration eingesetzt werden soll. Dieses Bohrgerät wird voraussichtlich im November mobilisiert werden. In der Zwischenzeit sind wir sehr gespannt darauf, was die IP-Untersuchung entlang unseres regionalen Trends zu Tage fördern wird."

Auf dem Projekt Sunday Creek wurde eine umfangreiche geophysikalische Untersuchung mittels induzierter Polarisation ("IP") begonnen. Das Ziel des Programms ist es, die bedeutenden historischen Vorkommen und die damit verbundenen geochemischen Bodenanomalien bei Tonstal, Leviathan, Consols und Aftermath zu erfassen, um regionale Bohrziele auf dem Projekt zu definieren. Die Untersuchung wird über 6 km der Streichausdehnung von Deichen und veränderten Sedimenten testen und einen 12 km2 langen Fußabdruck mehrerer aussichtsreicher Trends entlang derselben mineralisierten Struktur des Hauptbohrgebiets auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Sunday Creek in Victoria abdecken (Abbildung 1).

IP war ein erfolgreiches Explorationsinstrument, das bei Sunday Creek eingesetzt wurde, da eine große Menge an Pyrit als Halo um die Adersätze und den Haupttrend vorhanden ist. Der pyritische Halo ist in den Gebieten um Apollo und Rising Sun bis zu mehreren hundert Metern breit und weist eine nahezu 1:1-Korrelation mit den Schalen mit höherer Wiederaufladbarkeit auf (Abbildung 2). Zusätzlich zu den aufladbaren Zielen bilden sich oberhalb des verwitterten sulfidischen Halos flache Ziele mit geringem Widerstand.

Frühere regionale Bohrungen (ASX-Meldung vom 12. Oktober 2023), die bis zu 8 km entlang des Streichs des Hauptbohrgebiets bei Sunday Creek durchgeführt wurden, bestätigten das Vorhandensein desselben Dyke-Brekzien-Grundgebirges und quer verlaufender hochgradiger goldhaltiger Adern, die derzeit innerhalb der mineralisierten Hauptzone erbohrt werden. Diese Ergebnisse entsprachen den sehr frühen Bohrungen, die im heutigen Kernbohrgebiet bei Sunday Creek durchgeführt wurden. Hochgradiges Gold mit anomalem und breitem (150 m) mineralisiertem Halo wurde entdeckt, einschließlich 0,5 m mit 15,7 g/t Au auf 87,0 m (einschließlich sichtbarem Gold) in SDDLV003 auf dem Grundstück Leviathan.

Umfrage Beschreibung

Die geophysikalische Untersuchung mit induzierter Polarisation ("IP") wird von Fender Geophysics durchgeführt. Die Untersuchung besteht aus einer Dipol-Dipol-3D-Offset-Elektrodenkonfiguration mit Linien im Abstand von 100 m. Die Sendeelektroden sind alle 100 m entlang der Linie angeordnet, während der Abstand zwischen den Empfängern 50 m beträgt. In dieser Konfiguration werden die Daten über drei Linien gleichzeitig aufgezeichnet, was ausreichend Strompfade für die 3D-Inversion und eine gute Tiefeneindringung bietet. Die Länge der Linien liegt zwischen 0,65 km und 2,0 km, wobei 62 Linien den interpretierten regionalen Streichrichtungen folgen. Die Ausrüstung besteht aus einem GDD-Sender und 2 GDD-Empfängern mit 16 und 32 Kanälen. Die Untersuchung wird voraussichtlich 3 Monate in Anspruch nehmen.

Ausstehende Ergebnisse und Aktualisierung

Zweiundzwanzig Bohrlöcher (SDDSC129, 131-143, 146, 137W1, 137W2, 050W1, 050W2, 092W1, 092W2, 092W3) werden derzeit bearbeitet und analysiert, fünf Bohrlöcher (SDDSC120W1, 144, 145, 146W1, 147) sind in Arbeit.

Weitere Informationen

Weitere Informationen und Analysen zum Projekt Sunday Creek von Southern Cross Gold finden Sie auf der Website von SXG unter www.southerncrossgold.com.au.

Kritische Metall-Epizonal-Gold-Antimon-Lagerstätten

Sunday Creek ist eine epizonale Gold-Antimon-Lagerstätte, die sich im späten Devon gebildet hat (wie Fosterville, Costerfield und Redcastle), 60 Millionen Jahre später als mesozonale Goldsysteme in Victoria (z. B. Ballarat und Bendigo). Epizonale Lagerstätten sind eine Form von orogenen Goldlagerstätten, die nach ihrer Bildungstiefe klassifiziert werden: epizonal (<6 km), mesozonal (6-12 km) und hypozonal (>12 km).

Epizonalvorkommen in Victoria weisen häufig hohe Gehalte des kritischen Metalls Antimon auf, und Sunday Creek ist da keine Ausnahme. Laut einer Studie der Europäischen Union aus dem Jahr 2023 beansprucht China einen Anteil von 56 Prozent an den weltweit abgebauten Antimonvorräten. Antimon steht auf den Listen der kritischen Mineralien vieler Länder, darunter Australien, die Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan und die Europäische Union, ganz oben. Australien steht bei der Antimonproduktion an siebter Stelle, obwohl die gesamte Produktion aus einer einzigen Mine in Costerfield in Victoria stammt, die sich in der Nähe aller SXG-Projekte befindet. Antimon verbindet sich mit Blei und Zinn, was zu verbesserten Eigenschaften bei Lötmitteln, Munition, Lagern und Batterien führt. Antimon ist ein wichtiger Zusatzstoff für halogenhaltige Flammschutzmittel. Eine ausreichende Versorgung mit Antimon ist für die weltweite Energiewende und für die High-Tech-Industrie, insbesondere für die Halbleiter- und die Rüstungsindustrie, wo es ein wichtiger Zusatzstoff für die Grundierung von Munition ist, von entscheidender Bedeutung.

Im August 2024 kündigte die chinesische Regierung an, dass sie Ausfuhrbeschränkungen für Antimon und Antimonprodukte einführen wird. Dies wird Druck auf die westlichen Rüstungslieferketten ausüben und sich negativ auf das Angebot des Metalls auswirken und die Preise in die Höhe treiben, da China das Angebot des Metalls auf den globalen Märkten dominiert. Für SXG ist dies positiv, da wir wahrscheinlich über eines der wenigen großen und hochwertigen Antimonprojekte in der westlichen Welt verfügen, das die westliche Nachfrage auch in Zukunft decken kann.

Antimon macht etwa 20 % des in situ gewinnbaren Wertes von Sunday Creek aus, bei einem AuEq von 1,88.

Technischer Hintergrund und qualifizierte Person

Die qualifizierte Person, Michael Hudson, Executive Chairman und Director von Mawson Gold sowie Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy, hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft, verifiziert und genehmigt.

Die Analyseproben werden zur Einrichtung von On Site Laboratory Services ("On Site") in Bendigo transportiert, die sowohl nach ISO 9001 als auch nach dem NATA-Qualitätssystem arbeitet. Die Proben wurden aufbereitet und mit Hilfe der Brandprobe (PE01S-Methode; 25-Gramm-Charge) auf Gold analysiert, gefolgt von der Messung des Goldes in Lösung mit einem Flammen-AAS-Gerät. Die Proben für die Multi-Element-Analyse (BM011 und Over-Range-Methoden nach Bedarf) werden mit Königswasser aufgeschlossen und mit ICP-MS analysiert. Das QA/QC-Programm von Southern Cross Gold besteht aus dem systematischen Einsetzen von zertifizierten Standards mit bekanntem Goldgehalt, Leerproben innerhalb des interpretierten mineralisierten Gesteins und Viertelkernduplikaten. Darüber hinaus werden vor Ort Leerproben und Standards in den Analyseprozess eingefügt.

MAW ist der Ansicht, dass sowohl Gold als auch Antimon, die in der Goldäquivalentberechnung ("AuEq") enthalten sind, angesichts des aktuellen geochemischen Verständnisses, der historischen Produktionsstatistiken und der geologisch vergleichbaren Bergbaubetriebe ein angemessenes Potenzial für die Gewinnung von Sunday Creek haben. In der Vergangenheit wurde das Erz von Sunday Creek während des Ersten Weltkriegs vor Ort aufbereitet oder zur Costerfield-Mine, die 54 km nordwestlich des Projekts liegt, zur Aufbereitung transportiert. Der Costerfield-Minenkorridor, der sich nun im Besitz von Mandalay Resources Ltd. befindet, enthält zwei Millionen Unzen Goldäquivalent (Mandalay Q3 2021 Results) und war im Jahr 2020 die sechsthöchste Untertagemine der Welt und ein Top-5-Produzent von Antimon weltweit.

MAW ist der Ansicht, dass es angemessen ist, dieselben Goldäquivalenzvariablen wie Mandalay Resources Ltd. in seinem technischen Bericht Mandalay 2024 vom 28. März 2024 zu verwenden. Die von Mandalay Resources verwendete Goldäquivalenzformel wurde unter Verwendung der Produktionskosten von Costerfield aus dem Jahr 2023, eines Goldpreises von 1.900 US$ pro Unze, eines Antimonpreises von 12.000 US$ pro Tonne und einer Metallgewinnung für das gesamte Jahr 2023 von 94 % für Gold und 89 % für Antimon berechnet und lautet wie folgt:

???? = ?? (?/?) + 1,88 × ?? (%).

Basierend auf der jüngsten Costerfield-Berechnung und angesichts der ähnlichen geologischen Stile und der historischen Behandlung der Sunday Creek-Mineralisierung bei Costerfield ist SXG der Ansicht, dass ein ???? = ?? (?/?) + 1,88 × ?? (%) für die anfänglichen Explorationsziele der Gold-Antimon-Mineralisierung bei Sunday Creek angemessen ist.

Über Mawson Gold Limited (TSXV:MAW, FRANKFURT:MXR, OTCPINK:MWSNF)

Mawson Gold Limited hat sich als ein führendes nordisches Explorationsunternehmen profiliert. In den letzten Jahrzehnten hat das Team hinter Mawson eine lange und erfolgreiche Bilanz bei der Entdeckung, Finanzierung und Weiterentwicklung von Mineralienprojekten in den nordischen Ländern und Australien vorzuweisen. Mawson besitzt die Goldentdeckung Skellefteå North und ein Portfolio an historischen Uranressourcen in Schweden. Mawson hält auch 48,7 % der Southern Cross Gold Ltd. (ASX:SXG), die zwei hochgradige, historische epizonale Goldfelder in Victoria, Australien, einschließlich der spannenden Sunday Creek Au-Sb Entdeckung besitzt oder kontrolliert.

Über Southern Cross Gold Ltd (ASX:SXG)

Southern Cross Gold besitzt das zu 100 % im Besitz befindliche Sunday Creek Projekt in Victoria und das Mt Isa Projekt in Queensland, das Redcastle Joint Venture in Victoria, Australien, und eine strategische 6,7 %ige Beteiligung an der an der ASX notierten Nagambie Resources Limited (ASX:NAG), die SXG ein Vorkaufsrecht auf ein 3.300 Quadratkilometer großes Grundstückspaket von NAG in Victoria gewährt.

Im Namen des Verwaltungsrats,

"Michael Hudson"

Michael Hudson, Interims-CEO und geschäftsführender Vorsitzender

Weitere Informationen

www.mawsongold.com

1305 - 1090 West Georgia St., Vancouver, BC, V6E 3V7

Mariana Bermudez (Kanada), Unternehmenssekretärin

+1 (604) 685 9316 info@mawsongold.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussage

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet). Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl Mawson der Ansicht ist, dass solche Aussagen angemessen sind, kann Mawson keine Garantie dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch Wörter wie glauben, erwarten, vorhersehen, beabsichtigen, schätzen, postulieren und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet oder beziehen sich auf zukünftige Ereignisse. Mawson weist Investoren darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können, einschließlich der Erwartungen von Mawson in Bezug auf seine Beteiligung an Southern Cross Gold, Kapital- und andere Kosten, die erheblich von den Schätzungen abweichen, Veränderungen auf den Weltmetallmärkten, Veränderungen auf den Aktienmärkten, die potenziellen Auswirkungen von Epidemien, Pandemien oder anderen Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit auf das Geschäft des Unternehmens, Risiken in Verbindung mit negativer Publicity in Bezug auf das Unternehmen oder die Bergbauindustrie im Allgemeinen; Explorationspotenzial, das konzeptioneller Natur ist, unzureichende Explorationsarbeiten, um eine Mineralressource auf den australischen Projekten im Besitz von SXG zu definieren, und die Ungewissheit, ob weitere Explorationsarbeiten zur Bestimmung einer Mineralressource führen werden; geplante Bohrprogramme und -ergebnisse, die von den Erwartungen abweichen, Verzögerungen bei der Erzielung von Ergebnissen, Ausrüstungsausfälle, unerwartete geologische Bedingungen, Beziehungen zu den örtlichen Gemeinden, Umgang mit Nichtregierungsorganisationen, Verzögerungen beim Betrieb aufgrund von Genehmigungen, Umwelt- und Sicherheitsrisiken sowie andere Risiken und Ungewissheiten. Jede zukunftsgerichtete Aussage bezieht sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht wird, und mit Ausnahme der geltenden Wertpapiergesetze lehnt Mawson jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Abbildung 1: Die regionale Draufsicht auf Sunday Creek zeigt das geplante IP-Gebiet, die Bodenproben, den strukturellen Rahmen, die regionalen historischen epizonalen Goldabbaugebiete und die breiten regionalen Gebiete, die im Rahmen des gemeldeten 2.367 m langen Diamantbohrprogramms getestet wurden. Die regionalen Bohrgebiete befinden sich bei Tonstal, Consols und Leviathan, die 4 bis 7,5 km entlang des Streichs vom Hauptbohrgebiet bei Golden Dyke-Apollo entfernt liegen.

Abbildung 2: Die geophysikalische IP-Untersuchung 2020 von Southern Cross Gold zeigt die Isoflächen der Wiederaufladbarkeit in Verbindung mit der bekannten Mineralisierung bei Apollo East, Apollo und dem einzelnen Aderset, das bei Rising Sun unterirdisch verläuft.

Abbildung 3: Standort des Projekts Sunday Creek, zusammen mit dem Redcastle JV und vereinfachter Geologie.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77083Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77083&tr=1



