Calgary - 9. Oktober 2024 / IRW-Press / Argyle Resources Corp. (CSE: ARGL) (OTC: ARLYF) (FWB: ME0) ("Argyle" oder das "Unternehmen") freut sich, die Aktionäre über die Entwicklungen beim Siliziumdioxidprojekt Matapedia in Quebec zu informieren. Nach der Zusammenstellung und Interpretation von aeromagnetischen und LiDAR-Daten identifizierte das Unternehmen im Rahmen einer Partnerschaft mit dem Institut National de la Recherche Scientifique ("INRS") interessante Gebiete mit hohem Siliziumdioxidpotenzial. In weiterer Folge bestätigten die Feldarbeiten die Explorationsstrategie von Professor Richer-LaFlèche, wobei fünf erste Quarzit-Ausbissgebiete im Konzessionsgebiet Matapedia identifiziert wurden, die als erste Explorationsziele fungieren werden. Diese Standorte wurden aufgrund ihrer Zugänglichkeit ausgewählt, was einen effizienteren Betrieb ermöglichen soll. Im Konzessionsgebiet gibt es zwar noch weitere Quarzit-Ausbisse, die bei der Erkundung durch einen Geologen des INRS im Juli 2024 und später im August und September visuell identifiziert wurden, doch diese sind nicht das Ziel der ersten Explorationsphase. Das Unternehmen weist darauf hin, dass aufgrund der jährlichen Jagdsaison ab 5. Oktober 2024 eine einmonatige Zugangsbeschränkung zu einem Großteil des Projekts Matapedia besteht. Die Explorationsaktivitäten des Unternehmens werden unmittelbar nach dem Ende der Jagdsaison fortgesetzt werden.

Abbildung 1: Großes Siliziumdioxid-Ausbissgebiet bei Ziel 1 des Projekts Matapedia

Abbildung 2: INRS-Techniker bei der Beobachtung eines großen Siliziumdioxid-Ausbisses bei Ziel 3 des Projekts Matapedia

Abbildung 3 und 4: Nahaufnahmen des Siliziumdioxid-Ausbisses bei Ziel 1 des Projekts Matapedia

Das fortlaufende Explorationsprogramm wird geophysikalische radiometrische Gammastrahlen- und magnetische Suszeptibilitätsmessungen sowie SWIR- (Kurzwellen-Infrarot)-NIR-Reflexions- und hochpräzise kolorimetrische Messungen umfassen. Nach diesen Bewertungen werden Diamantsägen für ein Rillen- und Schlitzprobennahmeprogramm bei den Siliziumdioxid-Ausbissen eingesetzt. Um die analytischen Möglichkeiten des Unternehmens zu verbessern, hat Argyle eine Röntgenfluoreszenz- ("XRF")-Pistole erworben, die eine Echtzeitanalyse der Siliziumdioxidproben und eine Priorisierung der Probennahmestandorte ermöglichen wird. Diese Ausrüstung wird wesentliche Daten über die Reinheit des Siliziumdioxids liefern und potenzielle Verunreinigungen wie Fe2O3, Al2O3, K2O, MgO, CaO und TiO2 identifizieren. Mit Fortdauer des Explorationsprogramms beabsichtigt das Unternehmen, weitere Informationen hinsichtlich der mit der RFA-Pistole ermittelten SiO2-Werte sowie die quantitative chemische Analyse von Actlabs (Ancaster, Ontario) zu veröffentlichen.

Darüber hinaus werden die Proben zur Pilotanlage des Unternehmens in St-Lambert-de-Lauzon transportiert werden (siehe Pressemitteilung vom 30. August 2024), wo die Proben mittels Zerkleinern, Mahlen und granulometrischer Klassifizierung verarbeitet werden. Das daraus resultierende Produkt wird mit den Spezifikationen für industrielles Siliziumdioxid verglichen, um seine Eignung für unterschiedliche industrielle und hochtechnologische Anwendungen wie die Herstellung von Solarpaneelen, Halbleiterchips für KI-Anwendungen und die Herstellung von Batterien für Elektrofahrzeuge zu ermitteln.

Das Unternehmen führt zurzeit Gespräche mit einer anderen universitären Forschungsgruppe und Endverbrauchern von hochgradigem Siliziumdioxid, wobei die Absicht besteht, Proben für deren unabhängige Analyse und potenzielle Abnahmepartnerschaften bereitzustellen.

Das Unternehmen ist bestrebt, seine Siliziumdioxidprojekte weiterzuentwickeln und ist der Auffassung, dass diese ersten Schritte ein solides Fundament für weitere Explorationen und Erschließungen legen werden. Wir werden unsere Aktionäre weiterhin über unsere Fortschritte auf dem Laufenden halten.

Marc Richer-Lafleche, P.GEO., ein Berater des Unternehmens, hat die Fachinformation in dieser Pressemeldung in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects geprüft und genehmigt.

Über Argyle Resources Corp.

Argyle Resources Corp. ist ein Junior-Mineralexplorer, dessen Geschäftsbereich den Erwerb, die Exploration, das Abstecken und die Evaluierung von Konzessionsgebieten mit natürlichen Ressourcen in Nordamerika umfasst. Das Unternehmen hält derzeit eine Option auf den Erwerb sämtlicher Anteile (100 %) an der Graphitkonzession Frenchvale in Nova Scotia, Kanada, und besitzt 100 % der Anteile an den Quarzit-Siliziumdioxid-Projekten Pilgrim Islands, Matapedia und Lac Comporte in der kanadischen Provinz Quebec. Argyle ist eine Forschungspartnerschaft mit dem National Institute of Scientific Research (INRS) - einem renommierten Forschungs- und Ausbildungsinstitut, das von der Regierung von Quebec finanziert wird - eingegangen, um Explorationsprogramme in seinen Siliziumdioxidprojekten durchzuführen. Das Unternehmen wurde im Jahr 2023 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary in der kanadischen Provinz Alberta.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie "wird", "kann", "sollte", "erwartet" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle Aussagen in dieser Pressemeldung, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten unterworfen sind. Solche Aussagen in dieser Pressemeldung beinhalten, sind sich jedoch nicht beschränkt auf Aussagen bezüglich der laufenden Durchführung einer Explorationskampagne in Zusammenarbeit mit dem INRS und der erwarteten Ziele, Messungen und des Zeitplans für die Exploration; die Erwartung des Unternehmens bezüglich der weiteren Analyse von Proben und der Offenlegung derselben; den Transport und die Verarbeitung von Proben, Diskussionen über die gemeinsame Nutzung von Proben und Analysen für potenzielle Abnahmepartnerschaften; und des Potenzials zur Auffindung von hochwertigem Siliziumdioxid. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen erwartet wurden. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, oder die sich auf den Betrieb, die Leistung, die Entwicklung und die Ergebnisse des Unternehmens auswirken könnten, zählen unter anderem, dass die Mineralexploration von Natur aus ungewiss ist und die gewünschten Ergebnisse möglicherweise nicht erzielt werden; dass sich die Pläne für die Mineralexploration ändern und aufgrund einer Reihe von Faktoren, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen, neu definiert werden können; die Fähigkeit des Unternehmens, Zugang zu Fremd- und Eigenkapitalquellen zu erhalten; Wettbewerbsfaktoren, Preisdruck sowie Angebot und Nachfrage in der Branche des Unternehmens., Diese Informationen können sich, auch wenn sie von der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt der Erstellung als vernünftig erachtet wurden, als falsch erweisen und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den Erwartungen abweichen. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemeldung, und das Unternehmen wird die darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aktualisieren oder öffentlich revidieren, wenn dies durch die geltenden Gesetze ausdrücklich vorgeschrieben ist. Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat diese Pressemeldung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit ihres Inhalts.

