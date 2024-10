Die Kursentwicklung der DocMorris-Aktie (WKN: A0Q6J0) war in den vergangenen sechs Monaten der reinste Horror. Das Papier der Schweizer Online-Apotheke verlor in dieser Zeit zwei Drittel seines Börsenwerts. Doch am Mittwoch legte DocMorris überraschend um +3% zu. Was steckt hinter dem Kursplus? Und ist die DocMorris-Aktie ein Schnäppchenkauf? Wie wahrscheinlich ist ein Kauf durch Redcare? Auslöser des Kursgewinns war ein Medienbericht, nach dem Redcare ...

Den vollständigen Artikel lesen ...