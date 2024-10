DJ MÄRKTE EUROPA/Behauptet - Bayer-Aktie stark unter Druck

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Konsolidierung an den europäischen Aktienmärkten setzt sich am Mittwoch fort. Der DAX legt zur Mittagszeit um 0,2 Prozent auf 19.107 Punkte zu. Der Euro-Stoxx-50 verbessert sich um 0,1 Prozent. Am Anleihemarkt sinken die Zinsen leicht, der Euro kommt leicht zurück auf 1,0960 Dollar.

Weiter positiv bewertet wird der weltweite Zinstrend, der nach unten gerichtet bleibt. Nach China in der vergangenen Woche hat nun Neuseeland die Leitzinsen deutlich gesenkt, und die EZB dürfte kommende Woche mit einem weiteren Schritt folgen. "Noch spielt die Konjunktur nicht mit, das ist aber normal, da die Geldpolitik verzögert wirkt", so ein Marktteilnehmer.

Günstig für die Inflationsentwicklung ist der weitere Rückgang der Ölpreise, zugleich eine Art Seismograph für die Entwicklung im Nahost-Konflikt. Daneben hat die laufende Hurrikan-Saison das Potenzial für Impulse am Ölmarkt zu sorgen. Aktuell steuert der historisch starke Hurrikan "Milton" auf Florida zu, weshalb unter anderem US-Präsident Joe Biden seinen Besuch in Deutschland abgesagt hat.

Bayer sehr schwach - Continental sehr fest

Am Aktienmarkt liegt am Mittag der Subindex der zinssensitiven Immobilienaktien mit einem Plus von 0,8 Prozent an der Spitze, gefolgt von den Autotiteln (+0,7%). Am Ende rangieren Banktitel (-0,4%) und Öl- und Gas-Aktien (-0,3%).

Im DAX verzeichnen Bayer und Continental die stärksten Ausschläge. Bayer fallen um 7,2 Prozent auf 27,13 Euro. Bei den Glyphosat-Prozessen in den USA hat Bayer wieder einen Rückschlag erlitten. Ein Fall muss erneut neu aufgerollt werden, nachdem ein Kläger in Berufung gegangen ist. Seinerzeit hatte ein Gericht in Teilen zu Gunsten der inzwischen von Bayer übernommenen Monsanto entschieden.

Continental gewinnen dagegen 6,4 Prozent. Der Autozulieferer dürfte bereits im dritten Quartal den Großteil der positiven Effekte aus noch offenen Preisverhandlungen erzielen, wie er Analysten sagte. "Die Aussagen werden dahin interpretiert, dass das dritte Quartal etwas besser gelaufen ist als befürchtet", so ein Marktteilnehmer. Das Autogeschäft von Continental dürfte laut den Analysten von Stifel im Vergleich zum zweiten Quartal eine sequenzielle Margenverbesserung zeigen. ES sei aber dennoch unwahrscheinlich, dass Continental hier sein Jahresziel erreichen werde.

In der zweiten Reihe geht es für Gerresheimer um 4,5 Prozent aufwärts. Der aktivistische Investor Eminence Capital hat sich mit 5,43 Prozent an dem Unternehmen beteiligt. Das weckt Hoffnungen auf bessere Zeiten, nachdem der Kurs zuletzt drastisch eingebrochen war. Aixtron verlieren 2,2 Prozent. Die Deutsche Bank hat die Aktie auf "Hold" abgestuft.

Fluglinienaktien mit Rückenwind

Air France/KLM steigen um 1,0 und Lufthansa um 0,4 Prozent. Die Aussichten für die Fluglinien seien günstig, heißt es von der Deutschen Bank mit Blick auf die hohe Auslastung der Kapazitäten. Zugleich komme der Ausbau der Kapazitäten nicht hinterher. Trotzdem handelten die Aktien der Branche nach den jüngsten Ölpreis-Eskapaden mit den geopolitischen Risiken 30 Prozent günstiger als vor der Pandemie.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.952,57 +0,1% 3,57 +9,5% Stoxx-50 4.433,30 +0,2% 9,07 +8,3% DAX 19.107,46 +0,2% 40,99 +14,1% MDAX 26.805,07 +0,7% 180,55 -1,2% TecDAX 3.348,49 +0,2% 7,45 +0,3% SDAX 14.030,54 +0,1% 20,20 +0,5% FTSE 8.222,80 +0,4% 32,19 +5,9% CAC 7.538,20 +0,2% 16,88 -0,1% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,23 -0,02 -0,34 US-Zehnjahresrendite 4,02 +0,00 +0,14 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 9:07 Di, 17:01 % YTD EUR/USD 1,0968 -0,1% 1,0958 1,0970 -0,7% EUR/JPY 162,93 +0,1% 162,47 162,69 +4,7% EUR/CHF 0,9400 -0,1% 0,9397 0,9410 +1,3% EUR/GBP 0,8380 +0,0% 0,8385 0,8378 -3,4% USD/JPY 148,57 +0,2% 148,32 148,31 +5,5% GBP/USD 1,3089 -0,1% 1,3068 1,3093 +2,9% USD/CNH (Offshore) 7,0720 +0,0% 7,0669 7,0585 -0,7% Bitcoin BTC/USD 62.040,60 -0,6% 62.353,50 62.711,20 +42,5% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,30 73,57 -0,4% -0,27 +3,8% Brent/ICE 76,88 77,18 -0,4% -0,30 +2,5% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 38,535 38,57 -0,1% -0,04 +4,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.617,46 2.621,95 -0,2% -4,49 +26,9% Silber (Spot) 30,65 30,68 -0,1% -0,03 +28,9% Platin (Spot) 952,10 953,50 -0,1% -1,40 -4,0% Kupfer-Future 4,43 4,46 -0,6% -0,03 +12,1% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

October 09, 2024 06:59 ET (10:59 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.