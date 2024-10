Die Elektroautomarke Zeekr aus dem Geely-Konzern vergrößert ihren Fußabdruck in Europa und wird in Kürze in Norwegen starten, dem Land mit dem größten Anteil an Elektroauto-Neuzulassungen in Europa. Damit ist Norwegen das dritte Land in Europa, in dem Zeekr aktiv wird. Vorher war die Marke bereits in den Niederlanden und in Schweden gestartet, während der Deutschland-Launch entgegen einer Ankündigung von 2023, es solle Anfang 2024 losgehen, noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...