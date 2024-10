EQS-Media / 09.10.2024 / 13:57 CET/CEST

Taufkirchen, 09.10.2024 - Die TitanSafe Schließfachanlagen GmbH gibt bekannt, dass ein weiterer wichtiger Meilenstein in der Unternehmensentwicklung erreicht wurde. Ein Investor hat im ersten Schritt 400.000 EUR außerbörslich investiert, um das operative Geschäft weiter voranzutreiben und die Expansionsstrategie zu unterstützen. Sebastian Perez Arcila, Geschäftsführer der TitanSafe, erklärt: "Mit dieser Investition setzen wir unsere Wachstumsstrategie konsequent fort und bereiten die Eröffnung unserer ersten Filiale in München vor, die den Auftakt unseres deutschlandweiten Expansionsplans markiert."



Zudem befindet sich TitanSafe bereits in fortgeschrittenen Gesprächen mit weiteren potenziellen Investoren, die das Unternehmen auf seinem Wachstumskurs unterstützend begleiten möchten. "Wir freuen uns über die positive Entwicklung und die anhaltend gute Resonanz bei Investoren", fügt Perez Arcila hinzu. Die Eröffnung der ersten Filiale in München markiert den Start eines ehrgeizigen Expansionsplans: Im Laufe des Jahres 2025 sind elf weitere Standorte in bedeutenden deutschen Städten geplant, um die flächendeckende Präsenz von TitanSafe als führenden Anbieter von Bankenschließfachlösungen in Deutschland weiter auszubauen.



Weitere Informationen zur Anleihe und Expansionsstrategie

Finanziell unterstützt wird die ambitionierte Wachstumsstrategie durch die erfolgreiche Platzierung der TitanSafe-Debütanleihe 2024/30, die seit dem 1. August 2024 im Freiverkehr der Frankfurter Börse unter der WKN A383EA gehandelt wird. Mit einem jährlichen Fixkupon von 11 Prozent zzgl. einer etwaigen Bonusverzinsung, die an die Eröffnung neuer Filialen gekoppelt ist, bietet das Wertpapier über eine Laufzeit von sechs Jahren eine attraktive Investitionsmöglichkeit für institutionelle und private Anleger. Das Vertrauen der Investoren bestätigt den klaren Fokus der TitansSafe: https://www.boerse-frankfurt.de/anleihe/de000a383ea2-titansafe-schliessfachanlagen-gmbh-11-24-30



Über die TitanSafe GmbH

Die TitanSafe Schließfachanlagen GmbH hat sich auf hochsichere Schließfachanlagen spezialisiert. Das Unternehmen plant den Aufbau eines bundesweiten Filialnetzes von Schließfachanlagen, die rund um die Uhr 24/7 an 365 Tagen im Jahr zugänglich sind. Mit einem starken Fokus auf Innovation, Sicherheit und exzellenten Kundenservice strebt TitanSafe an, der führende Anbieter von Schließfachlösungen zu werden. Interessierte Anleger sind eingeladen, den Wertpapierprospekt auf der Webseite unter www.titansafe.de/investorrelations einzusehen.

Kontakt:

TitanSafe Schließfachanlagen GmbH

Email: presse@titansafe.de

Web: www.titansafe.de

Tel: +49 89 9973 4167



