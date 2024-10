Der Ölpreis ist in knapp einer Woche um 17% gestiegen - der Grund dafür ist ein Trauriger: Das Kriegsgeschehen im Nahen Osten spitzt sich weiter zu. Die Sorge um eine Verknappung der Öllieferungen treibt den Preis. Welche weiteren Faktoren das schwarze Gold antreiben. Was man als Anleger diesbezüglich in naher Zukunft im Blick haben sollte und welche Möglichkeiten sich im Bereich der Zertifikate anbieten, erfahren Sie in diesem Interview mit Christian Köker, HSBC.