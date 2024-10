Mainz (ots) -Die Ukraine und der Nahe Osten - so unterschiedlich die Ursachen und der Verlauf dieser Kriege - beide sind eine Riesen-Herausforderung für den Westen und seine Vormacht USA. Russland und Iran stellen den Status Quo in Frage und arbeiten politisch und militärisch eng zusammen. Die USA und ihre westlichen Verbündeten unterstützen auch deswegen die Ukraine und Israel bei ihrer Selbstverteidigung. Einig sind sie dabei noch lange nicht. "Ukraine und Nahost - kein Frieden weit und breit?" ist am Donnerstag, 10. Oktober 2024, 22.15 Uhr, das Thema bei "maybrit illner" im ZDF.Wie weit dürfen die Angegriffenen bei ihrer Selbstverteidigung gehen? Welche Waffen dürfen sie nutzen? Sind die Kriege überhaupt militärisch zu gewinnen? Braucht es schnell einen Waffenstillstand oder muss für eine Chance auf einen dauerhaften Frieden weitergekämpft werden? Deutschland wird für seine Vorsicht in der Ukraine und für seine Nachsicht gegenüber Israel kritisiert. Welche Rolle kann und soll es spielen? Erst recht, wenn mit Joe Biden ein Transatlantiker als Präsident geht?Bei Maybrit Illner diskutieren der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil, CDU-Außenpolitiker Armin Laschet, Konfliktforscherin Nicole Deitelhoff, Militärexperte Carlo Masala und die Menschenrechtsaktivistin Düzen Tekkal.Diese Sendung wird mit Untertiteln und in der ZDFmediathek mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) angeboten.KontaktBei Fragen zu "maybrit illner" erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/maybritillner)(nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen"maybrit illner" in der ZDFmediathek (https://www.zdf.de/politik/maybrit-illner).Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5882803