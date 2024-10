Chinesische Aktien erlebten einen dramatischen Kurseinbruch, angeführt vom Hang-Seng-Index, der am Dienstag um 7 % nachgab. Nach dem starken Aufwärtstrend der letzten Wochen stehen Anleger vor der Frage, ob die China-Rallye nun vorüber ist.China-Aktien im freien Fall: Ist die Rallye vorbei? Am Dienstag erlitten chinesische Aktien einen massiven Rückschlag, der besonders die Börse in Hongkong hart traf. Der Hang-Seng-Index, der in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...