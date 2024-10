Bern - Am 21. und 22. November 2024 öffnet das Kongresshaus Zürich seine Türen für Open-i. Unter dem Motto «Bringing Swiss Innovation to Life» vernetzt die Konferenz Schlüsselakteure aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Die Schweiz gilt als weltweit führend in puncto Innovationskraft. Um diesen Status zu sichern, braucht es eine Plattform, die den Austausch zwischen verschiedenen Akteuren fördert. «Genau hier setzt Open-i an: Sie bringt KMU, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...