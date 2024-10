TOULOUSE (dpa-AFX) - Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus hat im September kaum mehr Verkehrsflugzeuge ausgeliefert als im Vormonat. Diesmal fanden 50 Maschinen den Weg zu den Kunden, wie der Dax-Konzern am Mittwoch nach Börsenschluss in Toulouse mitteilte. Im August hatte der Herstleler nur 47 Stück ausgeliefert - nach 77 Stück im Juli. In den ersten neun Monaten hat der Hersteller damit 497 Jets geschafft und liegt damit über 200 Maschinen vor seinem kriselnden Konkurrenten Boeing aus den USA. Bis zum Jahresziel von 770 Jets muss sich der europäische Luftfahrt- und Rüstungskonzern jedoch weiter ranhalten.

Bereits im Juni hatte sich Airbus-Chef Guillaume Faury von seinem ursprünglichen Ziel verabschiedet, in diesem Jahr rund 800 Flugzeuge an die Kunden auszuliefern. So fehle es an genügend wichtigen Bauteilen wie Triebwerken. Von den jetzt angepeilten 770 Maschinen hat der Hersteller nach den ersten neun Monaten 497 Stück geschafft - und damit nicht einmal zwei Drittel des Jahresziels. Allerdings ziehen Airbus' Auslieferungen gegen Jahresende üblicherweise deutlich an. Im September holte der Hersteller Bestellungen über 235 Flugzeuge herein. Stornierungen gab es nicht./stw/he