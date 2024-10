NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rio Tinto angesichts der Übernahme von Arcadium Lithium auf "Buy" mit einem Kursziel von 6400 Pence belassen. Der Angebotspreis bedeute einen 90-prozentigen Aufpreis auf den Vortages-Schlusskurs von Arcadium, reflektiere aber den Wert, den Rio mit dem Zukauf heben könne, schrieb Analyst Christopher LaFemina in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Schon lange habe Rio Ambitionen gehegt, sich stärker im Lithium-Geschäft zu engagieren./ajx/he



