Am Mittwochabend hat die Fed die mit Spannung erwarteten Protokolle zur jüngsten Zinssitzung veröffentlicht. Diese zeigen, dass die Fed-Mitglieder geteilter Meinung waren, wie aggressiv die Notenbank bei der Zinssenkung vorgehen sollten. Dow Jones, Nasdaq 100 und Co bauen ihre Gewinne in einer ersten Reaktion zunächst aus.Mehr dazu in Kürze...

Den vollständigen Artikel lesen ...