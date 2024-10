Die Parallelen zum Jahr 2007 werden immer verrückter: wie 2007 erreicht der S&P 500 am 17.Juli wie auch in diesem Jahr ein Allzeithoch, gefolgt von einer scharfen Korrektur - die Fed senkte 2007 wie auch 2024 am 18.September die Zinsen um 0,5%. Am 09.Oktober 2007 erreichte der S&P 500 dann ein neues Allzeithoch, ebenso wie ...

