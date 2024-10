DJ "Milton" trifft Florida - Abstufung auf Hurrikan der Kategorie 2

NEW YORK (Dow Jones)--Der Hurrikan "Milton" ist am Mittwoch in Florida als Wirbelsturm der Kategorie 3 um 20:30 Uhr Ortszeit auf Land getroffen. Der "Landfall" erfolgte in der Gegend von Siesta Key, Sarasota County, mit einer maximalen Windgeschwindigkeit von etwa 190 Kilometern pro Stunde, wie das Nationale Hurrikan-Zentrum mitteilte. Mittlerweile wurde "Milton" auf Kategorie 2 abgestuft. Der Südosten der USA hatte vor weniger als zwei Wochen bereits schwere Schäden durch den Hurrikan "Helene" erlitten.

Bevor er auf Land getroffen ist, hat "Milton" bereits starken Regen und Stürme in Florida verursacht. Es gab am Mittwoch eine Rekordanzahl an Tornado-Warnungen für den Bundesstaat. Millionen Menschen waren im Vorfeld aufgerufen worden, die Gegend zu verlassen.

Die dicht besiedelte Region wurde von einem direkten Treffer durch "Milton" verschont. Die Auswirkungen des Sturms dürften trotzdem heftig werden. Am Mittwoch waren mehr als 2 Millionen Haushalte in Florida ohne Strom.

October 10, 2024 00:49 ET (04:49 GMT)

