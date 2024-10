NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Dürr von 39 auf 38 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Quartalsbericht dürfte solide ausfallen, schrieb Analyst Philippe Lorrain in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Das Automotive-Geschäft dürfte wieder stark gewesen sein./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2024 / 04:55 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2024 / 05:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005565204

