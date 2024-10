Paris und Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -- Ab dem 14. findet eine private Ausstellung statt, die darauf abzielt, neue europäische Kunden zu gewinnen und Netzwerke zu stärken- Vorstellung von zehn strategischen Produkten, die sich auf Elektrifizierung, autonomes Fahren und Konnektivität konzentrieren, um die Nachfrage des europäischen Marktes zu befriedigenHyundai Mobis (KRX: 012330), beschleunigt seine europäische Marktstrategie durch die Teilnahme am Pariser Autosalon, der größten Automobilausstellung Europas. Nach dem Rekordauftragsvolumen von 12 Billionen KRW im vergangenen Jahr plant Hyundai Mobis, neue Kunden zu gewinnen und die Aufträge in Europa, einem wichtigen globalen Automobilmarkt, der für seine strengen Qualitätsstandards bekannt ist, stetig zu erhöhen.Das Unternehmen kündigte am 10. Mai an, dass es auf dem Pariser Autosalon 2024, der am 14. Mai in Paris beginnt, einen Stand einrichten wird, auf dem es neue Produkte vorstellen und Verkaufsaktivitäten für eingeladene Kunden durchführen wird. Mit seiner 126-jährigen Geschichte ist der Pariser Autosalon die größte internationale Automobilausstellung Europas, die alle zwei Jahre stattfindet. Hyundai Mobis, das Anfang des Jahres an der CES in den USA und im April an der Auto China teilgenommen hat, baut seine globalen Geschäftsaktivitäten durch die Teilnahme an internationalen Mobilitätsmessen weiter aus.Dies ist der erste Auftritt von Hyundai Mobis auf dem Pariser Autosalon. Zuvor hatte das Unternehmen seine Präsenz in Europa durch exklusive Tech-Shows in Paris verstärkt, die sich an große globale Automobilhersteller wie Stellantis und Renault richteten. Mit der Teilnahme am Pariser Autosalon will Hyundai Mobis sein Kundennetz ausbauen und seine Auftragsbasis in Europa stärken, indem es das Vertrauen, das es bei seinen Kunden aufgebaut hat, nutzt.Auf dem diesjährigen Pariser Autosalon wird Hyundai Mobis einen "Privatstand" exklusiv für geladene Kunden betreiben. Während der Ausstellung wird das Unternehmen ausführliche Business-Gespräche mit leitenden Führungskräften von europäischen globalen Autoherstellern, einschließlich des Top-Managements, führen und praktische Erfahrungen mit seinen wichtigsten strategischen Technologien anbieten. Ziel ist es, durch persönliche Treffen neue Geschäftsmöglichkeiten zu schaffen.Hyundai Mobis wird den globalen Automobilherstellern zehn strategische Technologien vorstellen, die Elektrifizierung, autonomes Fahren, IVI (Infotainment-Systeme im Fahrzeug) und Beleuchtungssysteme umfassen. Zu den vorgestellten Technologien gehören Stromversorgungssysteme der nächsten Generation für Elektrofahrzeuge (PE-Systeme), Batteriesysteme (BSA), eine elektronische Softwareplattform, transparente Displays und Fahrwerkssysteme der nächsten Generation (XBW): X-by-Wire). Diese Technologien wurden auf der Grundlage detaillierter Voranalysen ausgewählt, die von lokalen Vertriebsexperten (KAEs) und F&E-Teams durchgeführt wurden und sich auf die Präferenzen europäischer Kunden konzentrierten. Hyundai Mobis hat sich von seinem traditionellen Ansatz, ein breites Produktportfolio auf globalen Messen zu präsentieren, auf eine kundenorientierte Ausstellungsstrategie umgestellt.Der maßgeschneiderte Vertriebsansatz von Hyundai Mobis hat auf dem europäischen Markt beständige Ergebnisse geliefert. Hyundai Mobis hat im vergangenen Jahr mit Aufträgen in Höhe von 9,22 Mrd. USD (12,2 Billionen KRW) von nordamerikanischen und europäischen Automobilherstellern sein bisher höchstes Auftragsvolumen erzielt. Das Unternehmen wird seine Verkaufsanstrengungen in der zweiten Hälfte dieses Jahres verstärken, um seine Auftragsziele zu erreichen.Medienkontakt:Choon Kee Hwang: ckhwang@mobis.comMyong Sun Song: sms@mobis.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1166884/hyundaimobis_CI_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/hyundai-mobis-debutiert-auf-dem-pariser-automobilsalon-mit-europa-spezifischen-produkten-302270919.htmlOriginal-Content von: Hyundai Mobis, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141887/5883153