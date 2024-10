ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Delivery Hero von 40 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jo Barnet-Lamb sieht laut seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar weiter eine enorme Diskrepanz zwischen innerem Wert und Aktienkurs. Er hob seine Wachstumsschätzungen vor allem wegen Korea an und favorisiert die Papiere im eFood-Bereich. Die Talabat-Präsentation habe nicht enttäuscht. In Talabat ist das Geschäft im Nahen Osten und Nordafrika gebündelt, das noch im vierten Quartal an die Börse in Dubai kommen soll./ag/gl



