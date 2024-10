DJ EUREX/DAX-Future im frühen Verlauf knapp behauptet

FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future kommt nach dem Plus am Vortag am Donnerstag im Vormittagsverlauf etwas zurück. Der Dezember-Kontrakt verliert 36 auf 19.375 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 19.443 und das Tagestief bei 19.362 Punkten. Umgesetzt wurden 1.873 Kontrakte. Damit handelt der Future weiter in der Spanne zwischen rund 19.130 und 19.430 Zählern. Spannend dürfte die Reaktion um 14:30 Uhr auf die Bekanntgabe der US-Verbraucherpreise werden.

