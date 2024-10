FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Bewertung der Aktien von Wacker Chemie beim Kursziel von 116 Euro mit "Buy" aufgenommen. Analyst Dominic Edridge sieht in seiner am Donnerstag vorliegenden Empfehlung gerade im noch jungen Bereich Biosolutions interessante Wachstumschancen. Bei Silicones und Polymers stehe das Unternehmen in etablierten Segmenten gut da./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2024





ISIN: DE000WCH8881

