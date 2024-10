München (ots/PRNewswire) -Die Kommunikations- und Marketingagentur LOBECO gewinnt Carsten Jamrow als neuen Creative Director. In dieser neu geschaffenen Position übernimmt Jamrow die alleinige Verantwortung für die Kreation der Agentur, mit dem Ziel, strategische Markenpositionierung und digitale Kreativkampagnen umzusetzen."LOBECO bietet mir die spannende Möglichkeit, in einem kreativen und dynamischen Umfeld zu arbeiten und gemeinsam mit dem Team neue Akzente zu setzen. Ich freue mich darauf, die Agentur weiterzuentwickeln und innovative kreative Ansätze zu verfolgen", so Jamrow.Vor seinem Wechsel zu LOBECO war Jamrow über fünf Jahre bei Jung von Matt Limmat tätig, wo er Kampagnen für namhafte Kunden wie Zürcher Kantonalbank, Burger King und V-Zug verantwortete. Davor sammelte er umfangreiche Erfahrungen bei renommierten Agenturen wie thjnk, Scholz & Friends und Interone, wo er nationale und internationale Kampagnen für Marken wie adidas, BMW, IKEA, Mercedes-Benz, Montblanc und Vodafone entwickelte.Jamrow wurde mit zahlreichen nationalen und internationalen Auszeichnungen geehrt. Seine Expertise im Bereich digitaler Kommunikation und klassischer Markenführung macht ihn zu einem wichtigen Impulsgeber für LOBECO."Mit Carsten haben wir einen erfahrenen und ausgezeichneten Creative Director für uns gewinnen können, der über tiefes Markenverständnis und eine besondere Leidenschaft für kreative Prozesse verfügt", sagt Lorenz Beringer, Gründer und CEO von LOBECO.Neben der unternehmerischen Perspektive reizt ihn das internationale Kundenportfolio von LOBECO, das seit nunmehr zehn Jahren von führenden Fußball-Bundesligisten über mittelständische Unternehmen aus dem Consumer-Bereich bis hin zu großen Marken aus dem Automotive-Sektor reicht.LOBECO setzt seit der Gründungsphase im Jahr 2014 auf 100% Eigenproduktion aller visuellen Marketingelemente und authentische Content-Strategien. Ebenso haben sich die Beratung und Schulung von KI-Anwendungen für Kunden zu einem gefragten und expandierenden Dienstleistungsbereich etabliert.Über LOBECODie LOBECO GmbH wurde 2014 von Lorenz Beringer, ehemaliger Head of Social Media und CRM beim FC Bayern München, gegründet. Die inhabergeführte Agentur fokussiert sich seit seiner Gründung auf digitale Kommunikation und Marketing und hat mit seinen Kunden bereits zahlreiche Best Practice Cases geschaffen. LOBECO ist fasziniert von der globalen digitalen Innovation und hat sich zum Ziel gesetzt, radikalen technologischen und gesellschaftlichen Wandel in Business zu verwandeln und damit die Wettbewerbsfähigkeit seiner Kunden auszubauen. Mittlerweile beschäftigt LOBECO 136 Mitarbeitende an den vier Standorten München, Shanghai, Zürich und Berlin in den Bereichen Consulting, Content & Creation, Videoproduktion & Streaming, Performance Marketing, Sponsoring & Vermarktung, Digital-Innovation, Artificial Intelligence und Data Analytics.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2526870/Lobeco.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2526871/Lobeco_Logo.jpgcc@lobeco.deKontakt:Corinna HilssCorporate Communicationscc@lobeco.de089/248823600View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/carsten-jamrow-wird-neuer-creative-director-bei-lobeco-302271699.htmlOriginal-Content von: LOBECO GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175302/5883244