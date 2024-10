Principal Asset ManagementSM hat Daniel Maric zum neuen Leiter Vertrieb in Deutschland und Österreich ernannt Daniel Maric wird in der Funktion die Vertriebs- und Unternehmensentwicklung in beiden Regionen über alle Anlageklassen und Anlageteams verantworten. In dieser Rolle berichtet er an Tim Hill, dem Leiter der U.S. & European Client Group. Die Beförderung von Herrn Maric ...

Den vollständigen Artikel lesen ...