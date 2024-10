DAX: Bullen erreichen einen Xetra Tagesgewinn | Tägliche Prognose vom 10.10.2024

Unsere Tageseinschätzung zum DAX

Der DAX ist gestern Morgen bei 19.088 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der DAX formatierte direkt am Morgen das Tagestief. Es ging von hier aus bis zum Nachmittag moderat aufwärts. Nach einem kleineren Rücksetzer zogen die Notierungen nachfolgend spürbar und dynamisch an. Es ging bis zum Xetra Schluss aufwärts. Die Bullen haben es zur Wochenmitte geschafft, einen Xetra Tagesgewinn auszuweisen. Nachbörslich konnte der DAX weiter moderat erholen. Er ging im Bereich des Tageshochs, bei 19.280 Punkten, aus dem Handel.

Gestern standen per Xetra Schluss 35 Aktien auf der Gewinnerseite, 5 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt. Die Gewinnerliste führte Continental an, die sich um 7,23 Prozent verteuerten, Heidelberger Materials gewann 2,61 Prozent, Infineon legte um 2,44 Prozent zu.

Das Ende der Tabelle belegte Bayer mit einem Abschlag von 6,79 Prozent, Rheinmetall gab um 0,60 Prozent nach, Symrise verbilligten sich um 0,33 Prozent.

DAX Prognose - Ausblick

- DAX WKN (Kassa): 846900 - ISIN (Kassa): DE0008469008 - Ticker: DAX

DAX Chartcheck - Betrachtung im Stundenchart:

Der DAX notierte gestern Morgen im Dunstkreis der SMA20 (aktuell bei 19.242 Punkten). Im Stundenchart ist erkennbar, dass der Index zunächst unter die SMA50 (aktuell bei 19.133 Punkten) zurückgesetzt hat, sich aber im Bereich dieser Linie stabilisieren und am Nachmittag sowohl über die SMA20 als auch über die SMA200 (aktuell bei 19.185 Punkten) schieben konnte. Nachfolgend konnte sich der DAX über der SMA200 etablieren.

Damit hat sich das Stundenchart deutlich aufgehellt. Solange der DAX es per Stundenschluss schafft, sich über der SMA20 zu halten, solange könnte es weiter aufwärts gehen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite könnten die 19.495/510 Punkte, die 19.650/65 Punkte bzw. an die 19.830/45 Punkte sein...

