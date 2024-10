München (ots) -Zurzeit laufen in Köln die Dreharbeiten zur Coming-of-Age-Komödie "Bühne frei fürs Leben" (AT) mit Leela Scherbaum, Christina Große und Jonathan Berlin in den Hauptrollen. Regie führt Julia Schubeius, die gemeinsam mit Madeleine Hartung auch das Drehbuch schrieb. Deren Exposé gewann 2022 den Impuls Preis, den Nachwuchspreis der ARD Degeto Film für den Sendeplatz "Endlich Freitag im Ersten" und für die ARD Mediathek. In weiteren Rollen spielen u. a. Nina Vorbrodt, Yuri Völsch, Déborah Jo und Alexandra von Schwerin.Christoph Pellander, Redaktionsleiter der ARD Degeto Film: "Wir freuen uns sehr, dass 'Bühne frei fürs Leben' in Köln umgesetzt wird. Julia Schubeius und Madeleine Hartung hatten 2022 den Impuls Preis gewonnen, der unter dem Schwerpunkthema Diversität stand. Begeistert hatte die Degeto-Jury die besondere Figurentiefe und Komplexität des Exposés, das sich auf unterhaltsame Weise zu einem leidenschaftlichen Plädoyer für den Umgang mit Diversität einsetzt. Umso schöner, dass die beiden Nachwuchsfilmemacherinnen im Anschluss gemeinsam das Drehbuch geschrieben haben und Julia Schubeius nun selbst die Regie führt. Wir sind sehr gespannt auf die Umsetzung der Komödie für den Sendeplatz 'Endlich Freitag im Ersten' und die ARD Mediathek."Zum Inhalt: Im Mittelpunkt dieser Coming-of-Age-Komödie steht die 19-jährige Abiturientin Charlie (Leela Scherbaum), deren größter Wunsch es ist, Schauspielerin zu werden. Mit ihren 1,30 Metern fällt sie auf, doch ihre Körpergröße spielt in ihren Ambitionen keine Rolle. Unterstützt wird sie dabei von ihrer Mutter Silke (Christina Große), die eine Änderungsschneiderei betreibt. Als während der Premiere eines Theaterstückes eine der Hauptdarstellerinnen einen Bühnenunfall erleidet und ausfällt, nutzt Charlie die Gelegenheit und bietet sich selbstbewusst für die Rolle an. Während Theaterintendantin Beatrix (Alexandra von Schwerin) Charlies Besetzung als Chance sieht, das Image des Theaters durch mehr Diversität aufzupolieren, reagiert Regisseur Pascal (Jonathan Berlin) eher ablehnend auf die unerfahrene Charlie. Zwischen den Erwartungen der anderen und ihren eigenen Bedürfnissen muss Charlie herausfinden, wer sie wirklich ist und was sie vom Leben will."Bühne frei fürs Leben" (AT) ist eine Produktion der Bantry Bay Productions im Auftrag der ARD Degeto Film für die ARD. Produzentin ist Ariane Krampe. Die Redaktion liegt bei Barbara Süßmann und Stefan Kruppa (ARD Degeto Film). Gedreht wird Köln, Leverkusen und Bochum bis voraussichtlich 18. Oktober 2024.Foto über www.ard-foto.dePressekontakt:ARD Degeto FilmKommunikation und PresseNatascha LieboldTel: 069 / 1509-346E-Mail: Natascha.Liebold@degeto.deagentur67, Karoline van BaarsTel.: 0221 - 56 90 69 60,E-Mail: karoline.vanbaars@agentur67.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5883276