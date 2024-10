News von Trading-Treff.de Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen13:30 EWU: Protokoll der letzten EZB-Sitzung14:30 US: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe Vorwoche in Tsd14:30 US: Verbraucherpreise Sept. m/m erw. 0,10% n. 0,20%14:30 US: Verbraucherpreise Sept. y/y erw. 2,30% n. 2,50%Volume Profile: VAL: 19072 VAH: 19238 POC: 19144 (FDAX +134)XDAX Close 17:30: 19255 FDAX Close 22:00: 19273Ich wünsche allen einen erfolgreichen HandelstagLegende: ...

