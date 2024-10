FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Donnerstag ein wenig nachgegeben. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Vormittag um 0,05 Prozent auf 133,16 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,28 Prozent.

Der Handel verlief zunächst in ruhigen Bahnen. In Deutschland sind die Einzelhandelsumsätze im August gestiegen. Sie legten preisbereinigt um 1,6 Prozent zum Vormonat zu. Im Juli hatte der Anstieg bei 1,5 Prozent gelegen.

Die Anleger warten auf die am Nachmittag anstehenden Zahlen zu den Verbraucherpreisen in den USA. Diese dürften Hinweise auf die weitere Zinssenkungspolitik der US-Notenbank Fed liefern. "Während der Markt wahrscheinlich wieder die zweite Nachkommastelle der Veränderung der Kernrate handeln wird, dürfte die insgesamt nachlassende Inflationsdynamik die Erwartungen für Zinssenkungen der Fed im November und Dezember stärken", kommentierte Commerzbank-Experte Hauke Siemßen. An den Märkten wird im November eine Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte erwartet.

Siemßen erwartet zudem, dass die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stärker als sonst beachtet werden. Schließlich hatte am vergangenen Freitag ein besser als erwartet ausgefallener monatlicher US-Arbeitsmarktbericht, die Zinssenkungserwartungen merklich gedämpft./jsl/jkr/stk