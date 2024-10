Uslar (ots) -Die Bikeleasing-Gruppe hat ein starkes Duo in seine Führungsreihen geholt: Die Digital- und Tech-Expertin Anja Steinkönig ist ab sofort Group Chief Marketing Officer und der ehemalige CHECK24-Manager Othmane Khelil übernimmt die Funktion des Group Chief Operating Officer. Mit dieser Verstärkung geht das Uslarer Unternehmen einen weiteren Schritt in Richtung Professionalisierung und strategischem Ausbau der Unternehmensgruppe.Durch die Übernahme der Multi-Benefit-Plattform Probonio hat der Dienstrad-Leasinganbieter bereits die ersten Weichen für eine Erweiterung seines Geschäftsmodells gestellt und eine zusätzliche Marke in die Bikeleasing-Gruppe integriert. Eine weitere Tochtermarke steht zudem in den Startlöchern.Für Bikeleasing-Gründer Bastian Krause ist mit der doppelten Führungsverstärkung, durch Anja Steinkönig und Othmane Khelil, der nächste wichtige Schritt für die übergreifende Entwicklung der Unternehmensgruppe getan: "Ebenso wie wir unseren unternehmerischen Erfolg auf mehrere Säulen stützen wollen, legen wir in der Zusammenstellung des Managements großen Wert auf breit gefächerte Expertise. Mit Anja und Othmane haben wir nun zwei weitere Strategen mit umfassender Kompetenz in unseren Reihen, die unsere Unternehmensvision mit vorantreiben werden. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit."Steinkönig plant Synergien und Skalierung der Bikeleasing-MarkenAls neue Group CMO wird Anja Steinkönig ihre langjährige Marketing-Erfahrung im Bereich Mobility gepaart mit Tech Expertise einbringen. "Das Unternehmen bietet eine Vielzahl von Entwicklungsmöglichkeiten. Neben einer starken Skalierung, zukunftsorientierten Produkten und einer starken Vision, bietet die hochprofitable Bikeleasing-Gruppe aktuell die Chance, sich neu zu formatieren und aufzustellen", erklärt Steinkönig und ergänzt: "Eine der spannendsten Herausforderungen ist, dass die Gruppe unterschiedliche Brands aufgebaut hat und weitere Markteinführungen plant. Das Potenzial, diese Marken unter einem Dach strategisch und synergetisch aufzubauen als auch international zu skalieren, ist eine unfassbar attraktive Aufgabe."Zuvor war Steinkönig als Vice President Marketing bei der Circus SE aus Hamburg angestellt und verantwortete dort alle Themen rund um Brand-Marketing, Positionierung und Expansion. Ihre globale Mobility-Expertise bringt sie aus sechs Jahren als Vice President Acquisition & Retention Marketing bei FREE NOW mit, wo sie für zehn Länder die Verantwortung sämtlicher Maßnahmen im Bereich Digital Marketing, CRM, Product Marketing sowie Partnerships & Business Development trug.Khelil will mit Multi-Benefit in Multi-MärkteMit Othmane Khelil als neuem Group COO setzt das Bikeleasing-Management auf Expertise in den Bereichen Unternehmensstrategie, Prozessoptimierung und Customer Service. Khelil kommt vom CHECK24 Vergleichsportal, wo er für den Kundenservice und die operativen Abläufe im Kreditbereich verantwortlich war. Über viereinhalb Jahre galt sein Fokus den Prozessoptimierungen und der Implementierung neuer Technologien. Zuvor war er bei Bain & Company international tätig und beriet Unternehmen unterschiedlicher Märkte in Europa, Nordafrika und dem mittleren Osten. "Ab sofort Teil eines stark wachsenden Unternehmens zu sein, das dabei einen sehr guten CO2-Fußabdruck und eine überzeugende Vision hat, bereitet mir große Freude. Ich möchte meine bisherigen Erfahrungen einbringen, um die Transformationsprozesse der Unternehmensgruppe mit Weitblick voranzutreiben und so zu gestalten, dass wir langfristig mit Multi-Benefits in Multi-Märkten aktiv sind", so Khelil.Über den Bikeleasing-ServiceBereits seit 2015 zählt der Bikeleasing-Service zu den führenden Akteuren im Bereich Dienstrad-Leasing. Als Anbieter überzeugt das Unternehmen im Wettbewerb nicht nur mit dem reinen Dienstrad-Leasing, sondern auch durch ein besonders umfangreiches Service-Paket. Die hausinterne Schadensabteilung und der umfassende Versicherungsschutz setzen Maßstäbe im Bereich Kundenservice.Dieses Konzept kommt an: Im deutschsprachigen Raum vertrauen mittlerweile mehr als 70.000 Unternehmen mit insgesamt mehr als 3,6 Mio. Mitarbeitern auf die Leistungen des Unternehmens und können sich bei einem beständig wachsenden Netzwerk aus lokalen Bikeleasing-Partnerhändlern und im ausgewählten Onlinehandel ihr persönliches Dienstrad aussuchen.An den Unternehmensstandorten im südniedersächsischen Uslar, im hessischen Vellmar und im österreichischen Innsbruck sind zurzeit rund 400 Dienstrad-Begeisterte beschäftigt.Pressekontakt:Linda VolkmannHead of CommunicationsE-Mail: presse@bikeleasing.deTelefon: +49 (0) 55 71 / 30 26 - 2104https://bikeleasing.de/presseOriginal-Content von: Bikeleasing-Service GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166262/5883377