Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - Invest in Visions, ein führender Portfolioverwalter in den Bereichen Mikrofinanz und Impact Investments, verstärkt seit 1. Oktober sein Business Development Team mit Julia Falkenhainer als Marketing & Communication Manager, so die Invest in Visions GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...