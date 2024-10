Mainz (ots) -Eva Schulz wird für ihre Beiträge zum kritischen Fernsehjournalismus mit dem Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis 2024 ausgezeichnet, unter anderem für ihr ZDF-Politikformat "Deutschland, warum bist Du so?". Der in diesem Jahr verliehene Sonderpreis geht an Fabian Köster und Lutz van der Horst für ihr "heute-show spezial: Zwei Besserwessis im Osten". Den Förderpreis erhält der Journalist Paul Schwenn, bekannt aus seiner Zeit beim "ZDF Magazin Royale".Mit Blick auf die Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg war Eva Schulz in diesem Sommer für das neue ZDF-Politikformat "Deutschland, warum bist Du so?" (https://www.zdf.de/politik/deutschland-warum-bist-du-so) in den drei Bundesländer unterwegs und schilderte in der dreiteiligen Reihe, wie die Menschen vor Ort die politische Lage vor den Wahlen im September 2024 erleben. Besonders für diese journalistische Arbeit erhält sie den Hauptpreis des Hanns-Joachim-Friedrichs-Preises. Die Jury würdigt, dass Eva Schulz in dem Format weit mehr als eine Presenterin sei. Mit unterschiedlichen filmischen Mitteln habe sie einen eigenen Stil geformt. Ihre Interviews, Recherchen und Kommentare bereite sie darüber hinaus umfangreichreich für die soziale Medien auf.Mit Eva Schulz wird auch der freie Journalist Jan Lorenzen mit dem Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis 2024 ausgezeichnet. Eva Schulz (34) ist mit dem funk-Format "Deutschland3000" als Politikjournalistin ihrer Generation bekannt geworden und unterstützt seitdem junge Menschen, sich eine Meinung zu politischen Themen zu bilden. 2023 hatte sie zu den Landtagswahlen in Bayern und Hessen das Format "Die Kneipenwahl" (https://www.zdf.de/politik/die-kneipenwahl-mit-eva-schulz) für das ZDF und die ZDFmediathek realisiert. Im August 2024 war sie zudem als Presenterin der Doku "Am Puls mit Eva Schulz - Ich will doch nur wohnen!" (https://www.zdf.de/dokumentation/am-puls/am-puls-mit-eva-schulz---ich-will-doch-nur-wohnen-100.html) im ZDF zu sehen.Die Vergabe des Sonderpreis an Fabian Köster und Lutz van der Horst für ihre Sendung "heute-show spezial: Zwei Besserwessis im Osten" (https://www.zdf.de/comedy/heute-show/heute-show-spezial-vom-30-august-2024-100.html) begründet die Jury: "Den beiden Reportern gelingt es, mit ihrer Sendung aus der Endphase des Wahlkampfs in Sachsen und Thüringen die Absurditäten und Erkenntnisse aus modernen Wahlkämpfen abzubilden, gut recherchiert und stark präsentiert. Mit einer Schärfe, die der tagesaktuellen politischen Berichterstattung oft fehlt, bringen Köster und van der Horst das politische Spitzenpersonal zu Antworten, die charakteristische Hinweise darauf geben, wo die Politiker Forderungen und Parolen des Wahlkampfes nicht zu Ende gedacht haben." Exemplarisch zeigten die beiden Autoren so, wie Humor und Satire benutzt werden können, um Politik und politische Rituale zu hinterfragen. Obwohl die dokumentarischen Filme der beiden als "spezial"-Ausgaben der ZDF-"heute-show" gebrandet seien, sehe die Jury darin aber auch eigenständige Werke mit hohem journalistischem Anspruch und großem Unterhaltungswert: "So gelingt es auf bemerkenswert direkte Art, der Floskelwelt ein Schnippchen zu schlagen."Der in diesem Jahr neu vergebene Förderpreis geht in diesem Jahr an den freien Journalisten Paul Schwenn, der bis Ende 2023 für das "ZDF Magazin Royale" tätig war.Der Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis wird seit 1995 jährlich vom Verein zur Verleihung des Hanns-Joachim-Friedrichs-Preises für Fernsehjournalismus e.V. vergeben. Die Preisverleihung findet am 14. November 2024 beim NDR in Hamburg statt.KontaktBei Fragen erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de sowie Jessica Zobel, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-16293 oder per E-Mail unter zobel.j@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/hannsjoachimfriedrichspreis) (nach Log in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen:- Hier finden Sie die Sendungen "Deutschland, warum bist Du so?" (https://www.zdf.de/politik/deutschland-warum-bist-du-so).- Hier finden Sie "heute-show spezial: Zwei Besserwessis im Osten" (https://www.zdf.de/comedy/heute-show/heute-show-spezial-vom-30-august-2024-100.html) in der ZDFmediathek.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5883477