Ibiza, Spanien (ots/PRNewswire) -Die Veranstaltung fand in den Salinen des Naturparks Ses Salines statt, einem Vorzeigebeispiel für die Herstellung von Meersalz im Einklang mit der Natur und der Erhaltung einzigartiger Ökosysteme wie Feuchtgebiete, Dünen und Unterwasserwiesen, die für die Gesundheit des Mittelmeers unerlässlich sind.Ibiza wurde zum Schauplatz des ersten Treffens der europäischen Meersalzerzeuger, einer von SEASALT Europe organisierten Initiative zur Förderung der Vernetzung und Zusammenarbeit innerhalb des Sektors.Das Treffen fand im Naturpark Ses Salines statt, in dessen Umgebung sich Salinen befinden, die von einem Mitglied des Verbandes, Salinera Española, dem Gastgeber dieses Treffens, betrieben werden.Das Treffen, das auch als Tag der offenen Tür konzipiert war, hatte zum Ziel, Meersalzunternehmen, die bereits Mitglied des Verbandes sind, und solche, die an einem Beitritt interessiert sind, miteinander in Kontakt zu bringen. Obwohl die meisten Teilnehmer zu SEASALT Europe gehören, stand die Veranstaltung allen europäischen Meersalzlieferanten offen, die Kooperationsmöglichkeiten ausloten und ihr Wissen über die Meersalzproduktion austauschen wollten.Die Schönheit des Naturparks Ses Salines, der für seine Artenvielfalt und einzigartige Vogelwelt bekannt ist, diente als Kulisse für dieses Treffen. Ses Salines ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie die Salzproduktion in Harmonie mit der Erhaltung natürlicher Ökosysteme koexistieren kann.Zu den Teilnehmern gehörten Vertreter von Infosa, Bras del Port, Salinera Española, Andaluza de Sales Marinas, Salinas de Levante, Salinas de Cádiz, Theodorou Salt und anderen wichtigen Akteuren des Sektors. Darüber hinaus brachte die Teilnahme neuer Akteure wie Solana Pag eine neue Dimension von Wachstum und Vielfalt in die Veranstaltung.Gonzalo Díaz, Präsident von SEASALT Europe, sagte: "Dieses Treffen ist ein Meilenstein für unsere Branche. Die Zusammenarbeit zwischen den europäischen Meersalzwerken ist unerlässlich, um unser kulturelles und ökologisches Erbe zu bewahren und gleichzeitig Innovation und Nachhaltigkeit in der Meersalzproduktion zu fördern. Gemeinsam schmieden wir eine Zukunft, in der die Qualität unseres Salzes und die Achtung unserer Ökosysteme Hand in Hand gehen."Die Veranstaltung diente dazu, den Grundstein für künftige Kooperationen zu legen und zu erkunden, wie Innovation und bewährte Verfahren die Wettbewerbsfähigkeit dieses Sektors stärken können, und verspricht ein wichtiger Schritt zur Konsolidierung eines starken und vereinten Netzwerks von Meersalzunternehmen in Europa zu sein.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2527676/Seasalt_Europe.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/seasalt-europe-feiert-auf-ibiza-das-erste-jahrestreffen-der-europaischen-meersalzerzeuger-zur-forderung-der-zusammenarbeit-und-der-nachhaltigkeit-in-diesem-sektor-302272814.htmlPressekontakt:Teresa Ferrández,communication@seasalteurope.com; Vanessa Charcos Verdés,vcharcos@agenciakdv.es,+34 672 716 966Original-Content von: SEASALT Europe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176844/5883588