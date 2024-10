ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Zalando mit einem Kursziel von 27,50 Euro auf "Neutral" belassen. Die Quartalszahlen und der Optimismus von Konkurrent About You für die weitere Geschäftsentwicklung seien positiv für den Online-Modehändler, schrieb Analyst Yashraj Rajani am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Der Zalando-Aktienkurs preise allerdings schon ein, dass das Unternehmen die operativen Ergebniserwartungen (Ebit) übertreffen und den Jahresausblick mindestens zum oberen Ende der Zielspannen hin präzisieren werde./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2024 / 09:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2024 / 09:35 / GMT





ISIN: DE000ZAL1111

