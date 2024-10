Mainz (ots) -Am Donnerstag, 24. Oktober 2024, 22.15 Uhr, wird Bundeskanzler Olaf Scholz zu Gast bei "maybrit illner" sein. Es ist die 1000. Ausgabe des ZDF-Polittalks. Fast auf den Tag genau seit 25 Jahren diskutiert Maybrit Illner jeden Donnerstag mit Menschen aus Politik und Gesellschaft das entscheidende Thema der Woche. Ihre Gesprächssendung ist eine der erfolgreichsten im deutschen Fernsehen.ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten: "Die Gesprächsrunden bei 'maybrit illner' sind jeden Donnerstag fundiert, kontrovers und erhellend. Im Schnitt sind zweieinhalb Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer dabei. Gratulation zu diesem verlässlichen Beitrag zur Meinungsbildung in Deutschland - und auf die nächsten 25 Jahre."Maybrit Illner: "1000 Ausgaben - und keine war wie die andere. Wenn es ein Erfolgsrezept gibt, dann sind es Aktualität und Relevanz: Immer dran bleiben an den Ereignissen, an den besten Gesprächsgästen, den entscheidenden Fragen - das ist jede Woche unser Ziel in einer immer unsicherer werdenden Welt."Im bisherigen Jahr 2024 erreicht der ZDF-Polittalk einen Marktanteil von 14,2 Prozent. Die 28 Ausgaben von "maybrit illner" im Zeitraum Januar bis September 2024 wurden durchschnittlich von 2,44 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern gesehen.Am 14. Oktober 1999 startete das Erfolgsformat unter dem Sendetitel "Berlin Mitte". Seit mehr als 17 Jahren trägt die Sendung den Namen der Moderatorin.KontaktBei Fragen zu "maybrit illner" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail an hagedorn.t@zdf.de.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/maybritillner)(nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenHier finden Sie eine Pressemappe zur 1000. Sendung "maybrit illner" (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/1000-sendung-maybrit-illner).Hier finden Sie "maybrit illner" in der ZDFmediathek (https://www.zdf.de/politik/maybrit-illner).Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5883599