In einer am Donnerstag veröffentlichten vierteljährlichen Umfrage der Bank of Japan (BoJ) hieß es, dass "85,6 Prozent der japanischen Haushalte innerhalb eines Jahres mit steigenden Preisen rechnen, gegenüber 87,5 Prozent bei der letzten Umfrage". Wichtige Erkenntnisse Die japanischen Haushalte erwarten einen Inflationsanstieg von durchschnittlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...