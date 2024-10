Berlin / Essen (ots) -- Das "FFF Day-Manifest" wird beim Event am 12. Oktober als Start einer Petition präsentiert- Hochkarätige Speaker*innen aus Politik und Gesellschaft wie Außenministerin Annalena Baerbock, Soziologin Prof. Dr. h.c. Jutta Allmendinger und die ehemalige Bundestrainerin Steffi Jones diskutieren unter dem Motto "Bridge the Gap"- FUNKE erwartet mehr als 1.000 Teilnehmer*innen im bcc Berlin"Bridge the Gap!" - unter diesem Motto startet am kommenden Samstag, 12. Oktober, der FEMALE FUTURE FORCE DAY in Berlin. Mehr als 50 Speaker*innen diskutieren mit den erwarteten rund 1.000 Gästen über die bestehenden Spaltungen, Ungerechtigkeiten und Benachteiligungen in unserer Gesellschaft. Zu den Gäst*innen gehören unter anderem Außenministerin Annalena Baerbock, die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments Katarina Barley, Ärztin, Journalistin und Autorin Gilda Sahebi, Moderatorin und Autorin Sarah Kuttner und Soziologin Prof. Dr. h.c. Jutta Allmendinger. Tickets für die Veranstaltung sind unter fffday.com (https://editionf.com/fff-day/) oder an der Tageskasse erhältlich.An die Politiker*innen der Bundesregierung richtet FUNKEs Medienmarke Edition F auf dem Event einen Appell: "Nur in einer starken Demokratie wird die Gleichstellung der Geschlechter geschützt und weiterentwickelt. Nur eine starke Demokratie garantiert allen Menschen unabhängig von Geschlecht, sexueller Orientierung und geschlechtlicher Identität, ethnischer oder sozialer Herkunft, Alter, Gesundheit oder Religion gleiche Rechte und Entfaltungschancen, gleichen Zugang zu Bildung und gesellschaftlichem Einfluss, gleiche Partizipationsmöglichkeiten und Wertschätzung."Hier gibt es das komplette Manifest im Wortlaut. (https://editionf.com/manifest-aus-anlass-des-fff-day-demokratie-staerken-gleichberechtigung-foerdern/) Die Unterschriften der Teilnehmenden bilden den Grundstock für eine anschließende Petition."Unser FEMALE FUTURE FORCE DAY war schon immer eine Bühne für starke Frauenstimmen und starke Positionen für mehr Gleichheit und Vielfalt", sagt FUNKE-Verlegerin Julia Becker. "In diesem Jahr gehen wir noch einen Schritt weiter - und gehen mit konkreten Forderungen in die Gespräche. Vom FFF Day geht ein klares Signal aus: Wer die Rechte und die Freiheit von Mädchen und Frauen in Frage stellt, stellt unsere Demokratie in Frage. Und es ist höchste Zeit, dass die Politik dieses Thema ernsthaft angeht."Panels und Keynotes auf zwei Bühnen und zahlreiche Masterclasses - ausgewählte Programm-Highlights:- Bundesaußenministerin Annalena Baerbock spricht mit FUNKE-Verlegerin Julia Becker über weibliche Führung- Die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments Katarina Barley vertritt die Position: "Ich lege meine Hoffnung für diese ganze Welt in die Hände von Frauen. Ein wichtiger Meilenstein für mehr Gerechtigkeit ist eine Beteiligung von Frauen von mindestens 50 Prozent. Ich bin überzeugt, Gesellschaften sind nur dann wirklich friedlich und stabil, wenn alle Menschen gleichberechtigt am sozialen, politischen und wirtschaftlichen Leben teilnehmen." Katarina Barley wird u.a. mit der Autorin und Journalistin Gilda Sahebi und der stellvertretenden Ressortleiterin Politik / Wirtschaft der FUNKE Zentralredaktion Julia Emmrich über die aktuelle Spaltung in der Gesellschaft sprechen und wie es möglich ist, Brücken zu schlagen.- Hanna Veiler ist Präsidentin der Jüdischen Studierendenunion Deutschland und zudem als Publizistin and Politische Bildnerin tätig.- Tara-Louise Wittwer ist Autorin und Kulturwissenschaftlerin. Sie spricht über zwischenmenschliche Beziehungen, Mental Health und Feminismus. Ihr aktuelles Buch "Sorry, aber..." erreichte Platz 1 der SPIEGEL-Bestsellerliste.- Moderatorin und Autorin Sarah Kuttner spricht u.a. mit Umut Özdemir, Psychologe und Psychotherapeut, über ihre ADHS-Diagnose und Neurodiversität- Olivia Grimaud, Autorin undBusiness-Coach für Online-Marketing: "Der Female Future Force Day ist mehr als ein Event, es ist eine klare Botschaft an alle Frauen mit großen Träumen. Es ist unsere Zeit, verstaubte Strukturen abzuschütteln und die Welt der Wirtschaft und Gesellschaft aktiv mitzugestalten. An diesem Tag verbinden wir uns, gewinnen Stärke aus dem Austausch und lassen uns von den Geschichten anderer Frauen inspirieren. Er ruft uns dazu auf, die Führung zu übernehmen - für uns selbst und für die, die nach uns kommen."- Die ehemalige Fußball-Bundestrainerin Steffi Jones spricht mit anderen Spitzensportlerinnen über Diskriminierung auf und neben dem Sportplatz.- Moderatorin Janin Ullmann und Unternehmerin Natascha Wegelin ("Madame Moneypenny") ermutigen Frauen, ihre Finanzen selbst in die Hand zu nehmen und somit finanzielle Unabhängigkeit zu schaffen.- Tarik Tesfu ist Moderator, Entertainer, Podcaster und eigentlich schon immer Sänger. Der selbsternannte "Glam-Minister" hat sich nicht nur durch seinen unverkennbaren Style, sondern vor allem durch sein gesellschaftliches Engagement eine Fangemeinde aufgebaut und tritt als Botschafter für Vielfalt, Inklusion und Akzeptanz auf.Weitere Gäste sind unter anderem Ex-Bahnradweltmeisterin Kristina Vogel, Autorin und Content Creator Vreni Frost sowie Model & Influencerin Kim Hnizdo.