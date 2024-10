NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für T-Mobile US mit einem Kursziel von 230 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Papiere der Telekom-Tochter stehen zudem auf der "Analyst Focus List" der Investmentbank. Analyst Sebastiano Petti hob seine Schätzungen für den Vertragskundenzustrom in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht auf 750.000 und das operative Ergebnis (core Ebitda) auf 8,1 Milliarden US-Dollar./ag/tih



