Der führende Insurtech-Anbieter hat Anfang des Jahres seine dynamischen Versicherungsprodukte auf den Markt gebracht und nutzt KI und maschinelles Lernen, um den Schutz "richtig zu dimensionieren", eine Branchenneuheit.

Das Unternehmen hat kürzlich auch geografisch in die USA und nach Großbritannien expandiert und ist auf dem besten Weg, die 33 Millionen Transaktionen des letzten Jahres bis zum Jahresende zu vervierfachen.

DUBLIN, Oct. 10, 2024, ein führendes Insurtech-Start-up, das sich auf durchgängige, dynamische End-to-End-Versicherungslösungen spezialisiert hat, wurde heute auf der InsurTech100-Liste 2024 anerkannt und ist damit zum vierten Mal in Folge auf der Liste vertreten. Der von FinTech Global veröffentlichte InsurTech100 ist ein Jahresbericht, der die innovativsten InsurTechs der Welt vorstellt, die von einer Jury aus Experten und Analysten ausgewählt werden. Die Auszeichnung platziert Companjon an der Spitze der Branchenführer und Investoren.

Companjon, mit Hauptsitz in Dublin, Irland, hat seit seiner Gründung im Jahr 2020 ein enormes Wachstum verzeichnet. Allein im letzten Jahr brachte das Unternehmen seine dynamischen Versicherungsprodukte auf den Markt, schloss neue Partnerschaften mit den großen Banken und Mobilitätsmarken Erste Bank, Omio und Carwiz, erweiterte die geografische Präsenz seiner Lösungen zum Schutz von Kunden in den USA und Großbritannien und ist auf dem besten Weg, die 33 Millionen generierten Transaktionen des Vorjahres zu vervierfachen. Die dynamischen Versicherungsprodukte, die maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz zum Verbraucherverhalten nutzen, um den richtigen Versicherungsschutz zum richtigen Zeitpunkt und zum richtigen Preis anzubieten, sind eine Premiere in der Versicherungsbranche.

Matthias Naumann, CEO von Companjon, kommentierte: "Wir freuen uns sehr, mit der vierten Aufnahme in Folge in die InsurTech100-Liste erneut als eines der innovativsten InsurTechs der Welt anerkannt zu werden. Die Auszeichnung für 2024 ist besonders wertvoll, da wir mit der Einführung bahnbrechender dynamischer Lösungen, der Expansion in neue Regionen und der Zusammenarbeit mit weiteren großen, führenden Marken ein hervorragendes Jahr für unser Unternehmen abschließen. Der Erfolg von Companjon ist unseren Geschäftspartnern zu verdanken, die sich ebenfalls bemühen, Neuland zu betreten, sowie unserem unglaublich vielfältigen und talentierten Team."

Richard Sachar, CEO von FinTech Global, dazu: "Wir gratulieren Companjon zu seiner vierten Platzierung in Folge in unserer InsurTech100-Liste. Wir hatten das Vergnügen, Companjon in den ersten Tagen bei der Erbringung des Konzeptnachweises zu beobachten und zu sehen, wie es sich zu einem der heutigen Marktführer im Bereich Insurtech entwickelte. Wir begrüßen den Beitrag von Companjon zur Umgestaltung der Versicherungsbranche, insbesondere mit seinen dynamischen Versicherungsprodukten, die Anfang des Jahres auf den Markt gebracht wurden. Wir sind gespannt, was das nächste Jahr für sie bereithält."

Companjon möchte die Art und Weise verändern, wie Menschen über Versicherungen denken. Das Unternehmen hat eine Vielzahl vollständig digitaler und reibungsloser Insurtech-Produkte mit führenden, weltweit anerkannten Marken in den Bereichen Reisen, Mobilität, Live-Events und Unterhaltung sowie Fintech eingeführt. Die beispiellosen Komplettlösungen, zu denen auch die einzigartige Fähigkeit gehört, als eigener Versicherer und Risikoträger aufzutreten, begeistern die Kunden ihrer Geschäftspartner mit einem Schutz, der in 32 Ländern Europas und Nordamerikas ein Höchstmaß an Flexibilität und Komfort bietet.

Companjon ist ein führendes B2B2C-Insurtech-Startup, das sich auf vollständig digitale, KI-gesteuerte eingebettete Versicherungen spezialisiert hat. Die modernen End-to-End-Versicherungslösungen ermöglichen es Unternehmen, ihre Kunden zu begeistern und durch eine stärkere Markentreue und neue zusätzliche Einnahmemöglichkeiten einen höheren Geschäftswert zu erzielen. Companjon entwirft, erstellt und zeichnet seine dynamischen Lösungen auf einer 100 % cloudbasierten Plattform, die 32.000 Policen pro Sekunde ausstellen, API-Gateways einfach integrieren und die neueste fortschrittliche Technologie nutzen kann. Es wurde von CNBC als eines der weltweit führenden Insurtech-Unternehmen 2024 und von FinTech Global vier Jahre in Folge (2021-2024) als eines der innovativsten Insurtechs der Welt ausgezeichnet.

Companjon möchte die Art und Weise verändern, wie Menschen über Versicherungen denken, indem es nahtlose und positive Erfahrungen schafft, wenn die Dinge nicht so laufen wie geplant: Wir sind zur Stelle, wenn das "Leben" passiert. Das Unternehmen ist in Irland registriert und wird von der Central Bank of Ireland reguliert.

www.companjon.com

