(shareribs.com) London 10.10.2024 - Die Ölpreise bewegen sich am Donnerstag nach oben, unterstützt vom Ausmaß des Hurricanes Milton im Süden der USA. Das US-Energieministerium meldete einen deutlich geringeren Anstieg der Rohölbestände als das API. Wie die Energy Information Administration gestern mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 5,8 Millionen Barrel auf 422,7 ...

