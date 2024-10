Top 2% Koryphäe: LPT-CBD schließt die Lücke in der Schmerzbehandlung!

Anzeige / Werbung

"LPD-CBD ist das Mittel, das in der Schmerzbehandlung noch fehlt."

"LPD-CBD ist das Mittel, das in der Schmerzbehandlung noch fehlt." So könnte man das Zitat von Dr. Joseph V. Pergolizzi, Jr. interpretieren, das da lautet: "LPT-CBD von InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) kann bestehende Lücken in der Schmerzbehandlung schließen." Wenn wir dies behaupten würden, dann würde dies wohl geringes Gewicht haben aber es kommt eben aus berufenem Mund. Dr. Joseph V. Pergolizzi, Jr. der von der Stanford Universität nun in die weltweite Top 2%-Liste der Medizinwissenschaftler (Spezialist für Schmerzbehandlung) gerankt wurde, hat dieses Urteil gefällt!

- Anzeige - Interessenkonflikte und Disclaimer beachten - Advertorial/Werbung [Auftraggeber: InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW)] -

Aktuell: Innocan Pharma Celebrates Dr. Joseph Pergolizzi's Recognition Among Stanford University's List of the Top 2% Most-Cited Scientists Worldwide

InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) freut sich bekannt zu geben, dass Dr. Joseph V. Pergolizzi, Jr., M.D., Mitglied des wissenschaftlichen Beirats von Innocan, in einer neuen Liste der Stanford University unter die 2 % am häufigsten zitierten Wissenschaftler der Welt aufgenommen wurde.

Dr. Pergolizzi wurde im September 2023 in den wissenschaftlichen Beirat von Innocan Pharma berufen. Seine Rolle konzentriert sich auf die Förderung der Forschung und Entwicklung von pharmazeutischen Humanprodukten und die Unterstützung der geplanten FDA-Anmeldung des Unternehmens für neue Medikamente. Seine Expertise in Schmerztherapie, Intensivmedizin und Regulierungsprozessen ist für die Weiterentwicklung der pharmazeutischen Entwicklungen von Innocan von entscheidender Bedeutung.

News Fazit:

Unfassbare 339 wissenschaftliche Artikel hat Dr. Joseph V. Pergolizzi, Jr., veröffentlicht, die in 7.760 anderen wissenschaftlichen Artikeln zitiert wurden (Link). Pergolizzi, eine Koryphäe in der Behandlung von Schmerzen (ein großer Teil seiner wissenschaftlichen Arbeiten handelt davon) meine in der letzten Innocan-FDA-News über die LPD-CBD-Plattform von InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) zur Bekämpfung chronischer Schmerzen (mehr dazu im Anschluss):

Angesichts des aktuellen Behandlungsstandards für chronische Schmerzen glauben wir, dass die Fähigkeit der Ärzte, bestehende Lücken zu schließen, durch LPT-CBD erheblich verbessert wird. Dr. Joseph Pergolizzi, COO von NEMA Research Inc. und Mitglied des Beirats von InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW)

Angesichts des Umstandes, dass Dr. Pergolizzi zu den Top 2% der Welt zählt, drängt es sich auf seinen Worten Glauben zu schenken, was dazu führen könnte InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) als sehr lukratives Investment zu betrachten.

Wenn sie unserem Gedankengang folgen können, haben sie die Möglichkeit derzeit zu einem ausgezeichneten Kurs in InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) zu investieren! Meinung Redaktion

FDA-OK

Wenn wir uns die Ergebnisse der zahlreichen Tierversuche ins Gedächtnis rufen, dann zeigt sich, egal ob Hund, Ziege oder Esel, immer dasselbe Bild: Die Effizienz wurde jedes Mal demonstriert. - Die LPT-CBD-Therapie von InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) führte stets eine Schmerzlinderung herbei! Das Pre-IND-Meeting mit der FDA brachte ein äußerst positives Ergebnis - dazu der Kontext:

Es gibt bisher nur ein einziges verschreibungspflichtiges CBD-Medikament, das nach jahrelangen Sicherheits- und Wirksamkeitstests auch von der FDA zugelassen wurde - Epidolex (Link). Im Jahr 2023 wurden Epidiolex-Rezepte, die für seltene Fälle von Epilepsie im Kindesalter verschrieben werden, im Wert von rund 850 Millionen USD [!!!] verkauft.

Die FDA-Anerkennung auf Regel 505(b)(2) ermöglicht es InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) nun, den Zulassungsprozess möglicherweise zu verkürzen, da man nun eine wissenschaftliche Brücke zum (einzigen) gelisteten Medikament bauen und die diese Arzneimitteldaten als Referenz für seine eigenen LPT-CBD-Therapiezulassungsstudien verwenden kann.

Innocan receives FDA OK for preinvestigational new drug

InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) freut sich, ein erfolgreiches Pre-IND-Typ B-Meeting mit der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) für sein führendes Arzneimittelprodukt "Liposomal Technology-CBD" (LPT-CBD) bekannt zu geben.

Die FDA hat der Einreichung von LPT-CBD im Rahmen des 505(b)(2) New Drug Application (NDA) zugestimmt, indem sie eine wissenschaftliche Brücke zum als Referenz aufgeführten CBD-Arzneimittel geschlagen hat.

Der verkürzte Weg gemäß 505(b)(2), wie er oft beschrieben wird, ermöglicht normalerweise einen schnelleren Weg zur Patentverwertung und zur kommerziellen Zulassung. Dieser Weg ist ein bedeutender Meilenstein für Innocan, da er den Weg für ein rationalisiertes und beschleunigtes FDA-Zulassungsverfahren für LPT-CBD ebnet…

Darüber hinaus hat Innocan eine Einigung mit der FDA sowohl hinsichtlich seines nichtklinischen Entwicklungsplans als auch hinsichtlich des klinischen Studiendesigns für den von LPT-CBD vorgeschlagenen Antrag auf Zulassung eines neuen Prüfpräparats (IND) für eine klinische Phase-I-Studie erzielt.

News-Fazit:

Im Klartext bedeutet dies, dass sich InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) in Zukunft möglicherweise Geld und Zeit für das Zulassungsverfahren seiner Liposom-CBD-Therapie sparen könnte, da für das aufgeführte CBD-Medikament bereits Daten vorliegen, die für die Zulassung der LPT-CBD-Therapie von Innocan verwendet werden können. Es gibt auch viele FDA-Zulassungen für die Verwendung von Liposomen in der Humanmedizin, die den Zulassungsprozess weiter unterstützen können.

Mit dem zuletzt veröffentlichten positiven Ergebnis des Pre-IND-FDA-Meetings wird der normalerweise holprige, mäandernde und schmale Zulassungspfad zu einer gut ausgebauten, mehrspurigen Autobahn. Meinung Redaktion

Umsatzkurve

Zuletzt hat InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) sensationelle Quartalszahlen bekanntgegeben. Die Umsätze haben sich im Vergleich zum Vorjahr grob verdreifacht (8,6 Mio. USD) und zum ersten Mal in der Firmengeschichte konnte ein Nettogewinn (~1 Mio. USD) ausgewiesen werden. Jetzt erfährt die Produktgruppe, die für diese explodierenden Absatzzahlen verantwortlich ist, eine Aufwertung durch die FDA!

Innocan Pharma's Subsidiary BI Sky Global Successfully Completes FDA MoCRA Registration

InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) war wiederholt in der Lage, den Absatz der Wellness-Produkte über die Tochtergesellschaft BI SKY GLOBAL extrem zu steigern! Weit über 12 Mio. CAD (8,6 Mio. USD) wurden allein in den Monaten April, Mai und Juni umgesetzt. Das 8. Quartal in Folge kann man die Anleger mit steil ansteigenden Umsätzen beglücken und nun erstmalig einen Nettogewinn ausweisen!

Aktuelle Zahlen: Innocan Pharma Reports Second Quarter 2024 Results with Revenue Growth of over 2.8X to $8.6 Million

Innocan Pharma Reports Half Year 2024 Results with Revenue Growth of over 3.3X to $15.4 Million

InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) freut sich, seine konsolidierten Finanzergebnisse für die drei- und sechsmonatigen Zeiträume bis zum 30. Juni 2024 bekannt zu geben:

Die Umsätze stiegen um 177 % auf 8,6 Millionen USD, verglichen mit 3,1 Millionen USD im zweiten Quartal 2023, und um 28 % im Vergleich zu 6,8 Millionen USD im ersten Quartal 2024.

Der Bruttogewinn stieg um 201 % auf 8,0 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 2,7 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2023 und um 33 % im Vergleich zu 6,0 Millionen US-Dollar im ersten Quartal 2024.

Der Betriebsgewinn stieg um 0,97 Millionen US-Dollar auf 0,53 Millionen US-Dollar im Vergleich zu einem Betriebsverlust von 0,44 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2023 und um 1,7 Millionen US-Dollar im Vergleich zu einem Betriebsverlust von 1,2 Millionen US-Dollar im ersten Quartal 2024.

Der Nettogewinn stieg um 1,35 Millionen US-Dollar auf 0,95 Millionen US-Dollar im Vergleich zu einem Nettoverlust von 0,4 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2023

Starkes anhaltendes Quartalswachstum beim Konzernumsatz.

News-Fazit:

Anlegerherz, was willst du mehr? - So konstantes und hochprozentiges Umsatzwachstum sieht man doch selten. Der Umsatz des ersten Halbjahres 2024 liegt jetzt schon weit über dem des Gesamtjahres 2023! Was aber sehr viel wichtiger ist, ist die Tatsache, dass man trotz der hohen Werbekosten, die bei einem aufstrebenden Unternehmen normal, ja, fast schon Pflicht sind, um den Bekanntheitsgrad noch weiter zu erhöhen, erstmals einen Nettogewinn ausweisen kann.

INNOCAN PHARMA CORP.*

WKN: A2PSPW CSE: INNO



COOLE SACHE: MIT EINEM KONTO BEI SMARTBROKER KÖNNEN SIE DIESE AKTIE AB 0 EURO HANDELN. - EIN BROKERWECHSEL ZAHLT SICH OFT AUS!

Dass die LPT-Therapie (eine subkutane Injektion monatlich) von InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) bei arthritischen Schmerzen ein gut wirksames Medikament ist, hat das Publikum bereits aus den Ergebnissen präklinischer Tierversuche erfahren. Der Zustand von Esenln, Ziegen und Hunden, die nicht mehr mobil waren, verbesserte sich durch die schmerzstillende und entzündungshemmende Wirkung drastisch. Nun geht es aber ans "Eingemachte", denn die FDA hat zuletzt auf das Zulassungsansuchen von InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) reagiert:

FDA Zulassungsprozess für die LPT-Therapie

FDA Has Granted Innocan Pharma a Meeting Date for LPT-CBD for Chronic Pain

Das behördliche Genehmigungsverfahren bei der US-amerikanischen FDA für die LPT-CBD-Freisetzungstechnologie von Innocan hat begonnen, was einen wichtigen Schritt bei der Weiterentwicklung der nicht-opioiden Schmerzbehandlung darstellt

Zuletzt:

Innocan Pharma Reports Breakthrough in a Pre-Clinical Trial: Liposomal-CBD Injection Restores Mobility to an Amputee Female Donkey

Miri, einer sieben Jahre alten Eselin, wurde in jungem Alter das rechte Vorderbein amputiert, was dazu führte, dass ihr Gewicht vor allem auf ihrem linken Vorderbein lastete. Infolgedessen entwickelte sie in ihrem linken Vorderbein Hufrehe, eine entzündliche Erkrankung, die das Weichgewebe angreift, das den Fußknochen mit dem Huf verbindet; dies verursachte augenscheinlich extreme Schmerzen und eine eingeschränkte Mobilität. Mit der Zeit verschlechterte sich Miris Zustand, was in der Bildung eines Abszesses in dem betroffenen Huf kulminierte und ihre Schmerzen offenbar noch intensivierte. Trotz der Verabreichung von Schmerzmitteln fand Miri keine Entlastung und konnte sich nicht mehr bewegen, sodass ihren Pflegern empfohlen wurde, sie einzuschläfern.

In einem Akt des Mitgefühls wurde der Eselin eine Injektion mit Liposom-CBD verabreicht. Die Wirkung trat sofort ein, und Miri wurde wieder aktiv und streute auf dem Bauernhof umher. Nach der Liposom-CBD-Injektion heilte der Abszess in dem betroffenen Fuß, und Miri konnte wieder laufen und sich bewegen, wie es vor der Hufrehe der Fall gewesen war.

Die LPT-Therapie wirkt. In der Vergangenheit waren es Hunde und Ziegen, die durch die beinahe wundertätige Wirkung wieder mobil wurden. Aber dieses Esel-Beispiel erachten wir als noch signifikanter, da es belegt, dass durch die LPT-Therapie die Mobilität wieder hergestellt wird.

Warum es funktionieren kann

Die entzündungshemmende und schmerzstillende Wirkung von CBD ist bekannt aber üblicherweise wird das CBD vom Organismus binnen weniger Stunden wieder ausgeschieden, sodass es die Wirkung nicht voll entfalten kann. Mit der LPT-CBD-Injektion kann ein CBD Level im Körper aufrecht erhalten werden - dieser ist offe3nbar für die sensationelle Wirkung bei der Bekämpfung von Arthritis-Schmerzen und auch Epilepsie verantwortlich.

Biotech Veteran



Der Träger des "israelischen Nobelpreises", dem EMET Preis, ist der LPD-Chefwissenschaftler von InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW):

Medicaldaily

Rezeptfreie CBD Präparate

InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) meldete, dass 95% der Tester bei Verwendung des Relief & Go -Schmerzlinderungsspray eine Schmerzreduktion erfahren (News).

Bestes Produkt gegen meine Schmerzen wegen Lupus SLE. Ich habe lange nach einem Mittel gesucht, das mir bei meinen Schmerzen während Lupus-Attacken helfen würde. Mir wurden verschiedene Opiate verschrieben. Nichts half. Mit Opiaten habe ich fünf schlechte Tage vor mir. Mit dem Spray lassen die Schmerzen nach einigen Stunden nach und die Episode selbst ist nach zwei Tagen vorbei. Vielen Dank. Quelle: Innocan Shop



InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) meldete, dass sein SHIR Premium-CBD-Gesichtsserum in einer klinischen Studie Falten bei einer vierwöchigen Behandlung um 90% reduziert hat (News).

Vorher-/Nacher-Faltenbild nach einer SHIR Behandlung

Mehr zu den Produkten: https://shirbeauty.com/

BLUECHIP-POWER

Das Management und der wissenschaftliche Beirat von InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) sind so hochkarätig, wie man es bei einem Pennystock wohl nicht vermuten würde:

Vorstandsvorsitzender Ron Mayron: Ex-Teva Pharmaceuticals (NASDAQ: TEVA - Börsenwert 11 Mrd. USD);

CEO Iris Bincovich: führte die Hautpflegemarke Kamedis in die Internationalität;

Prof. Chezy Barenholz: Autor von über 350 wissenschaftlichen Veröffentlichungen und Co-Erfinder von über 30 Patentfamilien, von der zwei dem Krebs-Medikament Doxil® von Johnson & Johnson zugrunde liegen;

Projektmanager für Forschung und Entwicklung Dr. Eyal Kalo, ehemaliger Forschungsgruppenleiter bei Beckmann-Coulter.



FAZIT:

Wir denken, dass es nicht schwer fällt, das gewaltige Potential, das in InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) steckt, zu erkennen. Ein Investment könnte Gewinne erzielen, die außerhalb der allgemeinen Vorstellungskraft liegen.

Helmut Pollinger



*Beachten Sie zwingend nachfolgende Hinweise zu den bei bullVestor definitiv bestehenden Interessenkonflikten hinsichtlich dieser Veröffentlichung sowie unsere Riskohinweise und unseren Haftungsausschluss

Abonnieren Sie meinen kostenlosen Newsletter

Risikohinweise und Haftungsausschluss

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen.

Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen. Aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei bullVestor vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken.

Die von bullVestor für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen wurden unter Beachtung der österreichischen und deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland bestimmt. Andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Veröffentlichungen von bullVestor dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt zahlen.

Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der bullVestor-Publikationen kein Beratungsvertrag zu Stande. Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist - mit teils erheblichen - Risiken behaftet.

Die Herausgeberin und Autoren der bullVestor-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater. Deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten. Alle durch bullVestor veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden.

Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von bullVestor enthaltenen Wertungen und Aussagen. Diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen. Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den bullVestor-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenskonflikten

Die Herausgeberin und verantwortliche Autoren erklären hiermit, dass folgende Interessenskonflikte hinsichtlich des in dieser Veröffentlichung des besprochenen Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehen:

I. Autoren und die Herausgeberin sowie diesen nahestehende Consultants und Auftraggeber halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung SIGNIFIKANTE Aktienbestände und behalten sich vor, diese zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung zu verkaufen oder neue Positionen in der besprochenen Aktie einzugehen.

II. Autoren und die Herausgeberin und Auftraggeber sowie diesen nahestehende Consultants unterhalten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ein Beratungsmandat mit dem besprochenen Unternehmen und erhalten hierfür ein Entgelt. Autoren und die Herausgeberin wissen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktie im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kommt es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung. Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung von bullVestor ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlich und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag der besprochenen Unternehmen.



Impressum:

bullVestor Medien GmbH

Gutenhofen 4

4300 St. Valentin Österreich

Tel: +43 7435 54077-0

Firmenbuchnummer: FN275279y

Geschäftsführer und 100% Eigentümer und Verantwortlicher für den Inhalt: Helmut Pollinger

Gerichtstand: St. Pölten

kontakt[at]bullvestor.at



- Werbung -

Enthaltene Werte: CA45783P1027