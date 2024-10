EQS-News: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Porsche auch im dritten Quartal stabil



11.10.2024

Porsche liefert in den ersten neun Monaten 226.026 Fahrzeuge aus

Auslieferungen im Jahr der Produktanläufe auf stabilem Niveau

Europa sowie Übersee- und Wachstumsmärkte mit Absatzplus

Absatzstruktur über die Vertriebsregionen hinweg weiterhin ausbalanciert

Cayenne mit starken Zuwächsen, Zweitürer weiter über Vorjahr

Stuttgart. Porsche bleibt in den ersten neun Monaten des Jahres auf Kurs: Die Auslieferungen im Jahr der Produktanläufe bewegt sich auf einem stabilen Niveau und die Absatzstruktur über die Vertriebsregionen hinweg ist weiterhin ausbalanciert. Der Cayenne verzeichnet starke Zuwächse. Auch die zweitürigen Sportwagen liegen über dem Vorjahr. Insgesamt konnten zwischen Januar und September weltweit 226.026 Fahrzeuge an Kunden übergeben werden. Das entspricht einem moderaten Rückgang von 7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dieser ist vor allem auf eine begrenzte Produktverfügbarkeit zurückzuführen. Mit dem Panamera, Macan, Taycan und 911 befinden sich aktuell vier von sechs Modellreihen im Aus- und Anlauf.

"Die Kundennachfrage bewegt sich weiterhin auf einem robusten Niveau und das Feedback unserer Kundinnen und Kunden zu den neuen Modellen ist sehr gut. Mit zunehmender Produktverfügbarkeit blicken wir optimistisch auf den Endspurt für das Jahr 2024", sagt Detlev von Platen, Vorstand für Vertrieb und Marketing bei der Porsche AG. "Das Marktumfeld bleibt weltweit herausfordernd. Mit der jüngsten Modellpalette in der Geschichte des Unternehmens und einer weiterhin sehr ausbalancierten Absatzstruktur in den Vertriebsregionen sind wir aber robust aufgestellt. Unsere Strategie des wertorientierten Absatzes hat sich bewährt und ist auch in Zukunft Grundlage unseres Handelns."

Zuwächse in den europäischen Märkten

In Europa (ohne Deutschland) konnte Porsche mit 52.465 ausgelieferten Fahrzeugen in den ersten neun Monaten ein Plus von 1 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum erzielen. Im Heimatmarkt Deutschland stieg die Zahl der ausgelieferten Fahrzeuge um 8 Prozent. Insgesamt wurden 26.838 Einheiten an Kunden übergeben. In China lieferte der Sportwagenhersteller von Januar bis September 43.280 Fahrzeuge aus, ein Rückgang von 29 Prozent. Wesentliche Gründe hierfür bleiben die weiterhin angespannte wirtschaftliche Lage im chinesischen Markt und der Fokus von Porsche auf einen wertorientierten Absatz. In Nordamerika verzeichnete Porsche eine anhaltend stabile Nachfrage und lieferte 61.471 Fahrzeuge an seine Kunden aus. Das entspricht einem Rückgang von 5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Dies hängt auch mit der eingeschränkten Produktverfügbarkeit zusammen. In den Übersee- und Wachstumsmärkten wurden 41.972 Fahrzeuge an Kunden übergeben. Das entspricht einem Plus von 3 Prozent.

Erste Auslieferungen des vollelektrischen Macan

Mit 77.686 Einheiten verzeichnet der Porsche Cayenne die meisten Auslieferungen in den ersten neun Monaten (+21 Prozent). Er war das erste neue Modell, das im Rahmen der umfassenden Produktoffensive auf den Markt gekommen ist und zeigt rund ein Jahr nach Markteinführung einen entsprechend positiven Effekt. Der Porsche Macan ging an 55.000 Kunden. Das entspricht einem Minus von 20 Prozent, was vor allem mit dem Modellwechsel in vielen Märkten zusammenhängt. Detlev von Platen: "Die neue vollelektrische Generation des SUV wird in diesen Tagen an die ersten Kundinnen und Kunden übergeben. Wir sind überzeugt, dass sich das Warten gelohnt hat und der Macan mit seinen Innovationen und seiner Performance begeistern wird."

Die Sportwagen-Ikone 911 ist bei den Kunden nach wie vor sehr begehrt: Der Elfer wurde weltweit 39.744 Mal ausgeliefert (+2 Prozent). Der Panamera ging an 21.506 Kunden (-20 Prozent). Dieser Rückgang erklärt sich mit der Marktsituation in China sowie dem aktuellen Modellwechsel. Letzteres gilt auch für den Taycan. Von Januar bis September haben 14.042 Kunden ihren Taycan in Empfang genommen (-50 Prozent). Die Modelle 718 Boxster und 718 Cayman kamen auf 18.048 Auslieferungen, was einem Wachstum von 10 Prozent entspricht.

"2024 ist für uns ein besonders herausforderndes Jahr mit einer zum Teil eingeschränkten Produktverfügbarkeit. Aber wir setzen bewusst auf einen qualitätsorientierten Anlauf in unseren neuen Modellreihen, um unseren Kundinnen und Kunden auch in Zukunft ein unverwechselbares Marken- und Produkterlebnis bieten zu können", sagt Detlev von Platen.

Porsche AGAuslieferungen Januar - September 2023 2024 Differenz Weltweit 242.722 226.026 -7% Deutschland 24.814 26.838 +8% Nordamerika 64.487 61.471 -5% China 60.748 43.280 -29% Europa (ohne Deutschland) 51.742 52.465 +1% Übersee- und Wachstumsmärkte 40.931 41.972 +3%

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen zur derzeit erwarteten Geschäftsentwicklung der Porsche AG. Diese Aussagen sind mit Risiken und Unsicherheiten verbunden. Sie beruhen auf Annahmen über die Entwicklung der wirtschaftlichen, politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen in einzelnen Ländern, Wirtschaftsregionen und Märkten, insbesondere für die Automobilindustrie, die wir auf der Grundlage der uns vorliegenden Informationen getroffen haben und die wir zum Zeitpunkt der Veröffentlichung für realistisch erachten. Sollte eines dieser oder sollten andere Risiken eintreten oder sollten sich die diesen Aussagen zugrunden liegenden Annahmen als unrichtig erweisen, könnten die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in solchen Aussagen enthaltenen oder angedeuteten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Präsentation beruhen ausschließlich auf den Erkenntnissen am Tag der Veröffentlichung.

Wir passen zukunftsgerichtete Aussagen nicht nachträglich an. Solche Aussagen sind am Tag ihrer Veröffentlichung gültig und können sich überholen.

Diese Informationen stellen weder ein Angebot zum Tausch oder Verkauf noch ein Angebot zum Tausch oder Kauf von Wertpapieren dar.

