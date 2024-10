So steht es am Freitag um den DAX - kann der Deutsche Leinindex jetzt anziehen oder droht womöglich eine Korrektur? Außerdem im Fokus der Börse: Die Aktien von Zalando, die deutlich anziehen können, und die Papiere von BASF, die ein negativer Analystenkommentar zum Wochenausklang belastet. Dem deutschen Aktienmarkt winkt ein ruhiger Wochenausklang. Der DAX stieg am Freitag im frühen Handel um magere 0,02 Prozent auf 19.214,10 Punkte. Der MDax der ...

