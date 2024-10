DJ MÄRKTE EUROPA/Etwas leichter - Höhere Ziele treiben Zalando

FRANKFURT (Dow Jones)--Zum Start in den Freitagshandel geben die europäischen Börsen leicht nach. Der DAX tendiert 0,1 Prozent niedriger bei 19.184 Punkten. Der Euro-Stoxx-50 sinkt um 0,3 Prozent auf 4.955 Punkte. Von den endgültigen Daten zu den deutschen Verbraucherpreisen im September gehen keine Impulse aus. Sie bestätigten, dass der Inflationsdruck weiter nachgelassen hat.

Die Märkte dürften weiter mit der Interpretation der US-Verbraucherpreise (CPI) ringen, vermuten Marktteilnehmer. Der US-Preisanstieg war wie befürchtet nicht so einfach zu interpretieren, wie es sich die Börsen gewünscht hatten. Die Kernrate stieg sogar leicht an und untermauerte das Bild einer hartnäckig hohen Inflation.

Entsprechend zeigte sich die US-Börse uneinheitlich und ohne klare Branchentrends. Die Rendite der zehnjährigen US-Anleihen verharrt mit 4,07 Prozent stabil über der 4-Prozent-Marke. Im Fokus stehen daher besonders die US-Produzentenpreise (PPI) am Nachmittag. Dazu beginnt in den USA die Berichtsaison der Unternehmen. Los geht es am Mittag mit den Daten von JP Morgan, Blackrock und Wells Fargo.

US-Inflation unklar - Hoffen auf China-Stimulus

An der hohen Wahrscheinlichkeit weiterer US-Zinssenkungen wird indes nicht gezweifelt. Marktteilnehmer rechnen hier mit einer Chance von 83 Prozent mit einer Senkung um 25 Basispunkte. Auch die globale Welle von Zinserleichterungen geht weiter. So hat die Bank of Korea am Morgen die Zinsen gesenkt, und in China hat das Finanzministerium für Samstag und Montag Details zu einem großen Stimuluspaket angekündigt.

Stellantis tauscht Manager aus

Stellantis fallen um 1,3 Prozent nach überraschenden Wechseln im Management. Dass CEO Carlos Tavares seine Rückzugspläne bekanntgeben wird, sei für den Jahresverlauf erwartet worden, heißt es im Handel. Überraschend seien jedoch die Rücktritte und der Austausch von mehreren anderen leitenden Personen wie CFO und COO.

Sanofi ermäßigen sich um 0,2 Prozent, nachdem der Pharmakonzern Verhandlungen mit dem Private-Equity-Unternehmen Clayton Dubilier & Rice über das Consumer-Health-Geschäft Opella angekündigt hat. Im Handel heißt es dazu, die Angaben seien noch zu "unscharf". Finanzkennzahlen dazu gebe es keine.

Ein Ausblick mit Licht und Schatten lässt die BP-Aktie um 0,6 Prozent nachgeben. Der Ölkonzern hat zwar die Fördermengenprognose für das dritte Quartal erhöht, aber vor höheren Schulden gewarnt.

Zalando verbessern sich um 2,5 Prozent nach einem erhöhten Jahresausblick 2024. Das Bruttowarenvolumen (GMV) soll 3 bis 5 Prozent steigen nach zuvor 0 bis 5 Prozent. Entsprechend steigt auch die Profitabilität, die Mitte der Gewinnspanne wird fast 11 Prozent höher als beim letzten Ausblick erwartet.

Auch Heimwerker-Ausrüster Einhell hat am Vorabend die Prognose leicht erhöht. Mit den Aktien geht es um gut 5 Prozent nach oben. Das Geschäft in den ersten neun Monaten lief gut, der Umsatz legte rund 11 Prozent zum Vorjahr zu.

Die Hochstufung auf "Neutral" durch JP Morgan (JPM) verhilft derweil Siemens Energy zu einem Plus von 2 Prozent. JPM hat ferner einem Händler zufolge Lanxess abgestuft auf "Underweight" die Titel fallen um 2,4 Prozent.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.955,24 -0,3% -15,10 +9,6% Stoxx-50 4.447,36 -0,3% -11,40 +8,7% DAX 19.183,96 -0,1% -26,94 +14,5% MDAX 26.739,58 -0,0% -6,21 -1,5% TecDAX 3.359,94 -0,2% -8,31 +0,7% SDAX 13.974,95 +0,1% 8,93 +0,1% FTSE 8.227,71 -0,1% -10,02 +6,5% CAC 7.506,09 -0,5% -35,50 -0,5% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,26 +0,01 -0,31 US-Zehnjahresrendite 4,07 +0,01 +0,19 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 7:45 Uhr Do, 17:28 Uhr % YTD EUR/USD 1,0934 -0,0% 1,0935 1,0927 -1,0% EUR/JPY 162,64 +0,1% 162,59 162,23 +4,5% EUR/CHF 0,9376 +0,1% 0,9373 0,9358 +1,1% EUR/GBP 0,8377 +0,0% 0,8381 0,8375 -3,4% USD/JPY 148,75 +0,1% 148,68 148,47 +5,6% GBP/USD 1,3051 -0,0% 1,3048 1,3048 +2,6% USD/CNH (Offshore) 7,0784 -0,1% 7,0790 7,0899 -0,6% Bitcoin BTC/USD 60.786,15 +1,1% 60.588,20 60.434,25 +39,6% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 74,86 75,85 -1,3% -0,99 +6,0% Brent/ICE 78,28 79,40 -1,4% -1,12 +4,4% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 39,765 40,08 -0,8% -0,31 +9,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.640,33 2.631,08 +0,4% +9,25 +28,0% Silber (Spot) 31,09 31,16 -0,3% -0,08 +30,8% Platin (Spot) 974,05 971,95 +0,2% +2,10 -1,8% Kupfer-Future 4,43 4,43 +0,1% +0,01 +12,2% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

