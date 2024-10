Das DAX-Schwergewicht Deutsche Telekom hat in den vergangenen Monaten einen beeindruckenden Lauf an der Börse hingelegt. Am Donnerstag zählt das Papier der Bonner erneut zu den Top-Performern und steigt auf den höchsten Stand seit 23 Jahren. Doch wie ist die Bilanz der "T-Aktie" in verschiedenen Zeiträumen und wie hat sie sich im Vergleich mit dem DAX entwickelt?

