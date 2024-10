Düsseldorf (ots) -Das Düsseldorfer Familienunternehmen Klüh ist ab sofort mit einer Dependance auf dem EUREF-Campus Düsseldorf vertreten, einem Zukunftsort für Unternehmen, Start-ups und Forschungseinrichtungen aus dem Themenkomplex Energie, Nachhaltigkeit und Mobilität. Die Unternehmensgruppe präsentiert sich dort einem breiten Publikum mit innovativen Dienstleistungslösungen für eine moderne, nachhaltige Gebäudebewirtschaftung in einer sich verändernden Arbeitswelt."Innovationen und ein strukturiertes, strategisches Nachhaltigkeitsmanagement entlang der Wertschöpfungskette sind nach unserem Verständnis die entscheidenden Faktoren für Wachstum und klimafreundliches Handeln. Wir freuen uns daher sehr, uns im EUREF-Campus einbringen und zugleich von dem einzigartigen Community-Spirit und wertvollen Synergien profitieren zu können", erklärt Frank Theobald, Sprecher der Klüh-Geschäftsführung. Zugleich setze Klüh mit seiner Präsenz am EUREF-Campus ein deutliches Zeichen als Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitenden aus den Bereichen Business Development und Vertrieb eine innovative, nachhaltige Arbeitswelt in einem inspirierenden Umfeld bietet.Klüh verfügt am Standort über eigene Büros, in denen interdisziplinäre Teams ganzheitliche Best-Practice-Lösungen für eine nachhaltige Gebäudebewirtschaftung entwickeln, die in einem eigenen Showroom präsentiert werden. Zudem übernimmt Klüh einige infrastrukturelle Dienstleistungen auf dem Campus. Dabei setzt der Anbieter von Qualitätsdienstleistungen auf einen holistischen Ansatz, der die Integration von Technologie und standardisierten Prozessen in den Mittelpunkt stellt.So bietet Klüh am EUREF-Campus flankierend zu umfassenden Sicherheitsdienstleistungen, zu denen unter anderem der Empfangsdienst und die Objektsicherheit zählen, auch innovative Reinigungs- und Cateringlösungen an. Im Bereich der Reinigung kommt etwa das zukunftsweisende EcoServ-Konzept zum Einsatz, das durch smarte Technologien flexibel auf die Anforderungen des Standorts reagiert und dabei ressourcenschonende Maßnahmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette in den Mittelpunkt stellt. Das Catering-Angebot umfasst mehrere Restaurants und Bistros, deren gastronomisches Konzept gemeinsam mit der renommierten Starköchin Cornelia Poletto entwickelt wurden. Hier wird nicht nur besonderer Wert auf frische und hochwertig präsentierte Speisen gelegt, sondern auch auf eine vielseitige Auswahl für Konferenzen und Veranstaltungen.Über Klüh:Die Klüh Service Management GmbH ist ein international agierender Multiservice-Anbieter aus Düsseldorf. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Familienunternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastruktureller Dienstleistungen. In den Kompetenzbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service, Security, Personal Service, Airport Service und Integrated Services werden sowohl Einzeldienstleistungen als auch Multiservice-Konzepte angeboten. Das Unternehmen setzt mit über 58.000 Mitarbeitenden in sieben Ländern mehr als 1 Mrd. Euro (2023) um. Weitere Informationen unter www.klueh.de.Pressekontakt:Klüh Service Management GmbH | Julian Kerkhoff | T 0211 9068-304 | j.kerkhoff@klueh.deOriginal-Content von: Klüh Service Management GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/31416/5884385